Sony contro Udio: 30.000 canzoni copiate dall'AI

Hound Dog di Elvis Presley, Say My Name di Beyoncé, As It Was di Harry Styles. Brani di Britney Spears, Johnny Cash, e migliaia di altri artisti. Sony Music Entertainment ha appena depositato una nuova causa contro Udio a New York, accusando il generatore di musica AI di aver copiato e saccheggiato oltre 30.000 brani per addestrare i propri modelli generativi. E Sony dice che la lista rappresenta solo una piccola parte delle opere violate.

30.000 canzoni copiate dall’AI di Udio

Nel 2024, Sony, insieme a Universal Music Group e Warner Records, aveva già fatto causa a Udio e a Suno. Sony ha ottenuto accesso ai dati di addestramento di Udio e ha identificato altri brani usando una tecnica di “audio fingerprinting.” Aveva chiesto al giudice di aggiungere i 30.000 brani alla causa originale, che copriva 333 opere, ma la richiesta era stata respinta.

Adesso Sony ha fatto la cosa più prevedibile, una causa separata per quei 30.000 brani. Chiede il blocco delle violazioni e fino a 150.000 dollari per opera violata. Se il tribunale accetta la cifra massima per tutte le 30.000, un’ipotesi estrema, il conto arriverebbe a 4,5 miliardi di dollari.

Universal e Warner hanno già chiuso

Universal Music Group e Warner Music Group hanno nel frattempo risolto la causa con Udio e ora, addirittura, ci collaborano. Sony resta l’unica delle tre major a proseguire in tribunale.

Udio stesso ha ammesso che i propri modelli generativi sono stati costruiti mostrando al programma una vasta quantità di registrazioni sonore diverse, dice Sony nella causa, incluse registrazioni da YouTube.

Questa settimana i file hackerati di Suno hanno rivelato milioni di brani e clip raccolti da piattaforme musicali senza autorizzazione. La RIAA ha fatto causa a Suno, Sony a Udio, mentre Deezer stima che il 44% dei nuovi caricamenti sia generato dall’AI.

La guerra sul copyright musicale è ormai aperta. Per ora i protagonisti sono le grandi etichette e le aziende AI. A decidere chi ha ragione saranno i tribunali.