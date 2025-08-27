 Anthropic evita processo per copie pirata di libri
Anthropic evita il processo di class action con l'accordo sottoscritto con tre autori che hanno accusato la startup di violazione del copyright.
Gemini

Termina con un accordo extragiudiziale lo scontro legale tra Anthropic e tre autori che hanno accusato la startup di violazione del copyright. Non è nota la somma pagata come risarcimento danni, ma sicuramente è molto inferiore a quella che l’azienda californiana avrebbe dovuto sborsare in caso di sconfitta al termine del processo.

Anthropic evita il possibile fallimento

Circa un anno fa, Andrea Bartz, Charles Graeber e Kirk Wallace Johnson hanno denunciato Anthropic per aver utilizzato copie dei loro libri durante l’addestramento dei modelli Claude. A fine giugno, la startup di San Francisco aveva ottenuto una vittoria parziale. Secondo il giudice William Alsup è possibile usare copie dei libri regolarmente acquistati in quanto si tratta di “fair use”.

Il giudice aveva però avvisato la startup che non è possibile utilizzare copie pirata. I tre autori hanno dichiarato che sono state scaricate oltre 7 milioni di copie pirata da note “biblioteche” online, tra cui LibGen e PiLiMi. Lo stesso giudice ha quindi approvato la richiesta di class action.

La legge statunitense prevede un risarcimento danni fino a 150.000 dollari per copia pirata. In base ai calcoli effettuati da un professore della Santa Clara University School of Law, la somma totale poteva essere superiore a 900 miliardi di dollari. Ciò avrebbe significato il fallimento di Anthropic, in quanto le entrate previste nel 2025 sono circa 5 miliardi di dollari.

Il processo doveva iniziare a dicembre. L’accordo dovrà essere finalizzato e approvato entro il 5 settembre. L’avvocato degli autori ha dichiarato che si tratta di un accordo storico. Non è nota però la somma che verrà suddivisa tra i partecipanti alla class action. Ulteriori dettagli verranno comunicati nelle prossime settimane.

Fonte: The Verge

Pubblicato il 27 ago 2025

27 ago 2025
