5 abitudini da principiante con l'AI che fanno perdere tempo

L’interazione con un chatbot AI sembra così semplice da far credere a chiunque di saperla padroneggiare. Dopo qualche e-mail corretta, un riassunto decente e una discussione semiseria sulla filmografia di un regista, la sensazione di competenza arriva in fretta. Ed è quasi sempre un’illusione.

C’è una differenza enorme, infatti, tra gli utenti esperti e la maggior parte delle persone. Il chatbot non è un motore di ricerca solo più avanzato, è uno strumento potente e flessibile che restituisce risultati proporzionali alla qualità delle istruzioni che riceve. Trattarlo come una barra di ricerca più sofisticata significa non sfruttare davvero il suo potenziale

Come smettere di usare l’AI da dilettante: 5 sbagli di correggere subito

Ecco cinque errori che tradiscono un uso da principiante e, soprattutto, i prompt per correggere il tiro.

1. Prompt da una riga sola

Il segnale più evidente di un utilizzo acerbo è il prompt che somiglia a una ricerca sul web, tipo: Scrivi una lettera di presentazione per un ruolo nel marketing . È una richiesta legittima, ma talmente generica che il chatbot non può fare altro che rispondere con un testo altrettanto generico, pieno di formule preconfezionate, frasi fatte e quel tono robotico che si riconosce a un chilometro di distanza.

Il problema non è il chatbot. È l’istruzione. L’intelligenza artificiale è un camaleonte, si adatta a quello che riceve. Se le si dà un input vago, restituirà un output vago. Se le si dà contesto, vincoli e una direzione precisa, il risultato cambia completamente.

La correzione sta in tre elementi: ruolo, contesto e obiettivo.

Prompt da utilizzare: Agisci come un selezionatore esperto nel settore tecnologico con quindici anni di esperienza. Mi sto candidando per un ruolo di responsabile marketing in una startup in forte crescita nel settore del software. Voglio una lettera di presentazione che evidenzi la mia esperienza nella gestione di un team di quattro persone e nella crescita del quaranta per cento del traffico organico. Il tono deve essere energico, ma professionale, evita i luoghi comuni aziendali come “professionista dinamico” o “fortemente motivato”. Massimo trecento parole.

La differenza tra questo prompt e quello di una riga è piuttosto evidente…

2. Accettare la prima risposta senza discutere

Chi è alle prime armi tratta il chatbot come un distributore automatico: inserisce la richiesta, prende il risultato, se ne va. Se la risposta non è perfetta, pazienza. Gli utenti esperti sanno che la prima risposta di un modello di linguaggio è essenzialmente una bozza iniziale, il punto di partenza, non quello di arrivo. Il valore vero emerge nel dialogo successivo.

Prompt da utilizzare: Buono, ma rendi l’introduzione più incisiva. Comincia con un dato sorprendente. Oppure: Suona troppo freddo e distaccato. Riscrivi con un tono caldo e conversazionale, come un articolo di blog scritto da una persona vera. Oppure: Metti in discussione il tuo stesso ragionamento. Quali sono i due punti più deboli di quello che hai appena scritto?

Il chatbot non si offende se gli si chiede di rifare il lavoro. Anzi, è progettato esattamente per questo: limare per avvicinarsi progressivamente al risultato desiderato. Fermarsi alla prima risposta è come impastare il pane e metterlo in forno senza farlo lievitare.

3. Non costringere il chatbot a ragionare

Quando si pone una domanda complessa, il chatbot inizia immediatamente a generare la risposta, parola dopo parola, cercando di prevedere la sequenza più probabile. A velocità elevata, questo meccanismo produce spesso risposte che sembrano plausibili, ma contengono errori, salti logici o dati inventati. Il problema è che il tono dell’AI sembra autorevole, anche quando non è affatto.

Chi è alle prime armi prende queste risposte per buone, fidandosi dell’apparente sicurezza. Gli utenti esperti fanno il contrario, costringono il modello a rallentare e a mostrare il ragionamento prima della conclusione.

Prompt da utilizzare: Devo ottimizzare le mie tariffe da libero professionista sulla base delle spese mensili e delle ore fatturabili. [Inserire i dati]. Prima di darmi qualsiasi numero, ragiona passo dopo passo. Esponi i calcoli e la logica in un elenco ordinato, poi fornisci le tariffe raccomandate solo alla fine.

Questa tecnica si chiama catena di pensiero e funziona perché obbliga il modello a verificare i propri passaggi prima di arrivare alla conclusione.

4. Formattare a mano quello che il chatbot può strutturare da solo

Alcuni utenti copiano il testo dal chatbot, lo incollano in un documento e poi passano dieci minuti a sistemare grassetti, intestazioni ed elenchi puntati. È un uso del tempo che ha poco senso, perché i chatbot sono perfettamente in grado di produrre testo già strutturato e formattato, pronto per essere utilizzato così com’è.

Prompt da utilizzare: Organizza questa trascrizione disordinata di una riunione in una tabella con tre colonne: argomento, azione da compiere e responsabile.

Non serve chiedere un un riassunto, basta chiedere strutture funzionali: tabelle, elenchi con criteri specifici, documenti con sezioni e sottosezioni predefinite. Il chatbot costruisce architetture testuali complesse in pochi secondi.

5. Non insegnare il proprio tone of voice

La lamentela più diffusa sull’intelligenza artificiale è che scrive come un robot. Chi è alle prime armi cerca di risolvere il problema modificando manualmente il testo prodotto dal chatbot. Chi ha esperienza risolve il problema alla radice: insegna al chatbot come scrive.

Prompt da utilizzare: Analizza il seguente testo scritto da me per tono, ritmo, lunghezza delle frasi e vocabolario. Non rispondere con un riassunto, scrivi solo “Tone of voice acquisito” quando sei pronto. [Incollare tre paragrafi di un testo scritto di proprio pugno]. Ora scrivere un aggiornamento settimanale per il mio team sulle scadenze del progetto, usando esattamente quel tone of voice .

Il risultato è un testo che suona più naturale. Magari non sarà perfetto o non definitivo, ma un punto di partenza che richiede ritocchi minimi anziché una riscrittura completa. E quando le e-mail da inviare sono dieci e il tempo è poco, la differenza diventa concreta.