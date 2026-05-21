Anthropic paga SpaceX per i data center Colossus di Musk

Un miliardo e 250 milioni di dollari al mese. È quanto Anthropic paga a SpaceX per accedere ai data center Colossus I e Colossus II a Memphis, Tennessee, le strutture AI di Elon Musk che sono diventate le più grandi al mondo dopo la fusione tra SpaceX e xAI. L’accordo dura fino a maggio 2029, per un totale annuale di 15 miliardi di dollari, quasi il doppio dei 18,7 miliardi di ricavi che SpaceX ha registrato in tutto il 2025.

Anthropic paga 15 miliardi di dollari all’anno a SpaceX per usare i data center di Musk

I dettagli finanziari sono emersi dal deposito S-1 di SpaceX per l’IPO. Includono una clausola che permette a entrambe le parti di terminare l’accordo con 90 giorni di preavviso. Anthropic versa miliardi di dollari a Elon Musk, anche se Grok compete direttamente con Claude. E mentre i CEO delle due aziende evitano perfino di stringersi la mano durante un summit AI in India, fanno affari per 15 miliardi all’anno…

La clausola di uscita a 90 giorni racconta quanto la situazione sia fragile, in un settore dove le alleanze cambiano ogni trimestre, un contratto fino al 2029 ha bisogno di una via d’uscita veloce.

La fame insaziabile dell’AI

L’accordo è un segnale di quanto le aziende AI siano disperate per la capacità di calcolo. La costruzione di data center negli USA sta incontrando L’opposizione locale crescente, come abbiamo raccontato nell’articolo sulle isole di calore, e la domanda supera l’offerta. Anthropic si avvicina al primo profitto operativo trimestrale, ma ha bisogno di calcolo per continuare a crescere, e SpaceX lo ha. Musk ha scritto su X che SpaceX è pronta a offrire accordi simili ad altre aziende AI. Venghino signori venghino…