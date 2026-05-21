Ricerca di Google, arriva la pubblicità AI con chatbot e descrizioni

Dopo aver reinventato la barra di ricerca con gli agenti AI, Google ha annunciato la parte che finanzia tutto questo: le pubblicità. I prodotti sponsorizzati nella Ricerca ora avranno descrizioni generate dall’AI che spiegano perché si dovrebbero comprare. AI Mode, l’esperienza di ricerca conversazionale, mostrerà annunci a schermo intero. E le pubblicità avranno un chatbot integrato a cui si potranno fare domande. La ricerca diventa più intelligente. Anche gli annunci.

Quando si cerca un prodotto, Gemini ora può mostrare un articolo sponsorizzato accompagnato da una spiegazione personalizzata generata dall’AI, che illustra perché quel prodotto corrisponde alla ricerca effettuata. Ad esempio, cercando “macchina espresso compatta a capsule”, potrebbe comparire una Nespresso Vertuo Up etichettata come “Prodotto sponsorizzato”, con una scheda AI che evidenzia compatibilità delle capsule, qualità della crema, riscaldamento in 3 secondi e le varie dimensioni disponibili per le bevande.

Pubblicità con chatbot integrato

Alcune pubblicità mostreranno un pulsante “Fai una domanda”. Cliccandolo, si apre una conversazione con Gemini che usa le informazioni dal sito del prodotto o servizio per rispondere alle domande degli utenti. Può anche chiedere di compilare un modulo per mettere in contatto con l’azienda.

Annunci su AI Mode

Google sta testando nuovi formati pubblicitari dentro AI Mode. L’anno scorso aveva introdotto un risultato “sponsorizzato” per alcune query. I nuovi formati sono più invasivi.

Un altro formato integra prodotti sponsorizzati direttamente nelle risposte AI a domande specifiche. Ad esempio “come profumare la casa con poca manutenzione?”. Sotto la risposta compare un deodorante per ambienti con immagini e descrizione generata dall’AI. Nell’esempio mostrato da Google, il contenuto pubblicitario arriva a riempire completamente lo schermo mentre si scorre la pagina.

Un altro formato inserisce prodotti sponsorizzati in una lista di raccomandazioni, se ad esempio, si cerca un servizio per imparare le lingue, Duolingo potrebbe apparire in fondo alla lista con un’etichetta “sponsorizzato” e informazioni sulle funzionalità.

Pubblicità utili…

Stiamo reinventando le pubblicità per la ricerca AI in modo che sembrino aggiunte utili alla vostra conversazione , scrive Vidhya Srinivasan, VP di ads e commerce di Google.

Sarà… ma quando un annuncio AI occupa l’intero schermo, ha un chatbot integrato e genera spiegazioni personalizzate sul perché acquistare un prodotto, il confine tra “risultato utile” e pubblicità mascherata da risposta diventa molto sottile.