Stability AI genera brani musicali di 6 minuti con Stable Audio 3.0

Il limite del precedente modello aperto di Stability AI per la generazione musicale era di 47 secondi. Stable Audio 3.0 arriva a sei minuti e venti secondi, composizioni complete che mantengono struttura musicale e coerenza melodica. Un bel passo avanti.

Stable Audio 3.0: musica AI di 6 minuti

Stability AI rilascia quattro modelli sotto il nome Stable Audio 3.0: small SFX (459 milioni di parametri, per effetti sonori), small (459M, per musica), medium (1,4 miliardi) e large (2,7 miliardi). I due modelli small generano audio fino a due minuti e sono adatti per l’esecuzione on-device. I modelli medium e large arrivano a 6 minuti e 20 secondi con composizioni complete.

I modelli small SFX, small e medium sono aperti a tutti, chiunque può usarli e modificarli. Il modello large è disponibile solo via API e servizi di self-hosting a pagamento. Per le aziende con ricavi superiori a un milione di dollari serve una licenza enterprise.

I nuovi modelli sono stati addestrati esclusivamente su dati autorizzati. L’anno scorso, infatti, l’azienda ha firmato accordi con Warner Music Group e Universal Music Group per lo sviluppo di modelli e strumenti di creazione musicale.

Non è un dettaglio di poco conto, se pensiamo che Suno e Udio stanno affrontando cause legali per la violazione di copyright. Le partnership con le etichette discografiche potrebbero diventare il fattore decisivo per la sopravvivenza a lungo termine di questi servizi.

La strategia di Stability AI

Stability AI sta sviluppando una suite di prodotti per musicisti professionisti e ha assunto Ethan Kaplan, ex chief digital officer di Universal Audio e Fender, per guidare l’offerta musicale professionale.

Anche altre aziende AI si stanno muovendo nella stessa direzione. Suno ha nominato Jeremy Sirota, già CEO di Merlin, mentre ElevenLabs ha reclutato Derek Cournoyer da Kobalt. È il segnale che il settore sta maturando, non conta più solo innovare, ma anche collaborare con l’industria musicale.