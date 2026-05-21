Ask YouTube, si fa una domanda e l'AI risponde con video e Short

“Ask YouTube” è la nuova funzione di ricerca AI che permette di fare domande complesse e ricevere risposte che combinano Short, video e testo. È possibile anche fare domande di follow-up per affinare i risultati. YouTube compila una pagina con tutto ciò che serve, estratto dai video della piattaforma.

Per ora la nuova funzione è disponibile per gli abbonati Premium negli USA su desktop, come parte delle funzionalità sperimentali da testare.

Gemini Omni arriva negli Short

Google porta Gemini Omni, il modello multimodale annunciato al I/O che crea qualsiasi cosa in video, dentro YouTube Short Remix e l’app YouTube Create. Con Omni, gli utenti possono remixare gli Short in modo intuitivo, l’AI comprende ciò che vogliono ottenere e si occupa delle modifiche complesse a video e audio.

Il remixing con Omni offre un modo nuovo per gli utenti di creare e costruire sull’immaginazione degli altri , dice YouTube. Il modello comprende meglio l’intento dell’utente, creando uno storytelling più coerente e significativo.

L’uso dell’AI nei video brevi ha prodotto esiti altalenanti per diverse aziende, OpenAI, ad esempio, ha archiviato Sora, la sua piattaforma social per i video brevi generati dall’intelligenza artificiale. YouTube sta procedendo con più cautela, utilizzando Omni come tool di remix creativo invece che come sistema di generazione completa.

Protezione dai deepfake per i creator

YouTube sta rendendo disponibile a tutti i creator maggiorenni il suo strumento di rilevamento delle somiglianze. In pratica, se l’immagine di un creator viene utilizzata senza consenso nei video AI realizzati da terzi, sarà possibile richiederne la rimozione. La funzione era già stata annunciata, ma finora era disponibile solo in forma limitata; ora arriva a una platea molto più ampia. Bisogna vedere quanto sarà efficace su larga scala.