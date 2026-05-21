 Come cambia Airbnb: non solo case, ora organizza l'intero viaggio
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Come cambia Airbnb: non solo case, ora organizza l'intero viaggio

Airbnb inaugura una nuova fase con servizi dedicati a bagagli, spesa, noleggio auto, hotel boutique e strumenti AI per tutto il viaggio.
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Airbnb inaugura una nuova fase con servizi dedicati a bagagli, spesa, noleggio auto, hotel boutique e strumenti AI per tutto il viaggio.
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A quasi vent’anni dalla fondazione (2008), Airbnb si prepara per quella che potremmo definire la sua fase 2: la trasformazione da piattaforma per gli affitti brevi degli alloggi a soluzione all-in-one per i viaggi. Oggi l’annuncio ufficiale dei nuovi servizi che entro l’estate saranno messi a disposizione degli utenti. Tra i primi paesi interessati dall’iniziativa c’è anche l’Italia.

Una nuova fase per Airbnb: arrivano i servizi

Ci sono ad esempio la possibilità di fare la spesa in anticipo e trovarla consegnata a destinazione quando si arriva o in qualunque altro momento della permanenza (inizialmente solo negli Stati Uniti, in partnership con Instacart) e quella di lasciare i bagagli prima del check-in o dopo il check-out in un posto sicuro indicato dall’applicazione (sono oltre 15.000 in 175 città). Ancora, c’è il noleggio auto per poter prenotare il veicolo senza passare da app o siti esterni.

Nuovi servizi in arrivo su Airbnb

Focus anche sulle esperienze che già da tempo fanno parte di Airbnb. Ne stanno per essere aggiunte migliaia, dedicate sia ai punti di interesse da visitare sia alla gastronomia, coinvolgendo anche alcune attività di Roma, senza dimenticare quelle dedicate ai mondiali di calcio che dal mese prossimo si disputeranno oltreoceano.

Airbnb accoglie nuovi servizi, anche quelli per la spesa

Per 20 città del mondo, compresa Roma, stanno arrivando anche i boutique hotel e quelli indipendenti. Inoltre, saranno integrati a breve i riassunti AI delle recensioni, i confronti AI tra gli alloggi, un chatbot AI con supporto all’interazione vocale per l’assistenza e la possibilità di condividere un itinerario di gruppo.

L’impiego dell’intelligenza artificiale sulla piattaforma non è una novità assoluta: già da tempo gli host la utilizzano per le comunicazioni con gli ospiti. Inoltre, nell’ultimo anno è stata introdotta la formula Prenota adesso, paga dopo che posticipa il pagamento a ridosso del viaggio. Ancora, c’è la possibilità di richiedere un transfer all’arrivo a destinazione con Welcome Pickups. In definitiva, l’annuncio di oggi può essere descritto come il completamento di una trasformazione già in atto.

Fonte: Airbnb

Pubblicato il 21 mag 2026

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