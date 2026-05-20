Google annuncia nuove funzionalità AI in Play Store

L’azienda di Mountain View ha annunciato molte novità per Play Store durante il Google I/O 2026. Non poteva ovviamente mancare le funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale. La più interessante si chiama Ask Play. Gli utenti potranno inoltre cercare le app chiedendo aiuto a Gemini. Altre novità aiutano gli sviluppatori nella distribuzione delle app.

Novità AI per il Google Play Store

Ask Play è l’evoluzione della precedente funzionalità Q&A (domande e risposte). L’utente può ad esempio chiedere a Gemini di cercare un’app o un gioco che rispetta determinate caratteristiche, usando il linguaggio naturale. Verrà quindi mostrato il link alla relativa pagina dell’app o del gioco consigliato. Ask Play Highlights consente invece di ottenere un riassunto delle ricerche più complesse all’inizio della pagina dei risultati.

Nelle prossime settimane, Google permetterà di cercare app e giochi direttamente dall’app Gemini (Android e web). Anche in questo caso sarà sufficiente inserire una descrizione testuale e verranno suggerite app e giochi. La funzionalità verrà estesa a film e serie TV entro fine anno.

Solo negli Stati Uniti (altri paesi verranno aggiunti in seguito) è possibile trovare i Play Shorts all’interno del Play Store. Sono brevi video (simile agli YouTube Shorts) che mostrano il design e le funzionalità dell’app. Sono un alternativa alle descrizione testuali.

Play Games Sidekick, in-game overlay disponibile da settembre 2025, mostra ora le informazioni social (ad esempio se gli amici usano con lo stesso gioco). Entro l’estate, la funzionalità sarà accessibile a tutti i titoli (ora sono circa 100). Gli sviluppatori possono sfruttare i modelli Gemini per velocizzare alcune attività, come la traduzione della descrizione delle app in diverse lingue.