Il prompt assurdo che sblocca la creatività quando si è paralizzati

Chi lavora con la scrittura, con il codice, con qualsiasi forma di produzione creativa conosce questa sensazione: il blocco non arriva quando manca l’interesse, arriva proprio quando l’interesse è al massimo. È il paradosso della pressione, più si tiene a qualcosa, più il cervello si irrigidisce.

Un attimo prima le idee scorrevano con una fluidità quasi sospetta, quello dopo il cursore lampeggia su una pagina vuota e nella testa rotolano le palle di fieno come nei film western… La reazione istintiva è chiedere aiuto all’intelligenza artificiale. Ed è qui che la maggior parte delle persone commette l’errore che rovina tutto.

Il modo sbagliato di usare l’AI quando si è bloccati

Quando la paralisi creativa colpisce, si può essere tentati di chiedere al chatbot di risolvere il problema: Trovami l’idea perfetta , Sistema questo progetto , Dimmi cosa manca . Sono prompt comprensibili, ma controproducenti. L’intelligenza artificiale risponde con output strutturati, ma del tutto impersonali. Il risultato non sblocca un bel niente, anzi, alza l’asticella. Se anche la macchina produce qualcosa di così curato, la pressione per eguagliarla o superarla diventa ancora più forte.

Il problema di fondo è un malinteso su cosa può fare l’AI in una situazione di blocco creativo. Non può dare la risposta creativa che si cerca, quella deve essere farina del proprio sacco. Può aiutare però, a tirarla fuori facendo le domande giuste durante un confronto di idee, ma quando si è davvero incagliati non serve un’analisi brillante, serve slancio, serve qualcosa che rompa il ghiaccio, anche in modo maldestro.

Il prompt AI assurdo dello scarabocchio mentale

Invece di chiedere all’AI la versione migliore di un’idea, si chiede esplicitamente la peggiore.

Prompt da provare: Smetti di cercare di sembrare intelligente o raffinato. Dammi la versione più brutta, disordinata e raffazzonata possibile di questa idea, come uno scarabocchio mentale che qualcuno butta fuori prima che arrivi l’idea vera e propria.

I risultati possono essere sorprendenti. Nel momento in cui si dà al chatbot il permesso di smettere di essere impeccabile, la risposta diventa qualcosa di molto più grezzo, disordinato, paradossalmente, molto più umano. Un ammasso di spunti imperfetti che non pretende di essere la soluzione definitiva ma che, proprio per questo, è più facile da usare come punto di partenza.

Con i modelli più recenti il risultato è migliore, perché tendono ad essere meno compiacenti e più diretti delle versioni precedenti. Combinata con un’istruzione esplicita di abbassare il registro, questa caratteristica produce idee più “lavorabili”.

Gli psicologi parlano da anni di come il perfezionismo generi cicli di procrastinazione. Il cervello tratta l’inizio di un’attività come un pericolo perché il risultato atteso è troppo importante. Più l’obiettivo sembra elevato, più la soglia di attivazione si alza, più diventa difficile fare il primo passo. È come dover saltare un muro che cresce ogni volta che si guarda.

Questo prompt spezza il circolo vizioso. Invece di provare a creare qualcosa di eccellente, si crea intenzionalmente qualcosa di mediocre. La posta in gioco crolla a zero, nessuno giudicherà uno scarabocchio. E nel momento in cui le aspettative scompaiono, il cervello si rilassa abbastanza da ricominciare a pensare. È la stessa ragione per cui gli schizzi a matita sono più liberatori dei disegni definitivi e le bozze scarabocchiate su un tovagliolo producono più idee delle pagine bianche di un documento formale.

Il bello è che spesso le idee migliori arrivano subito dopo quelle peggiori. Lo scarabocchio non è la destinazione, è una sorta di riscaldamento. Il cervello ha bisogno di muoversi per trovare la direzione giusta, e restare immobili ad aspettare l’illuminazione è il modo migliore per non trovarla mai. Un’idea pessima messa nero su bianco ha un potere che un’idea potenzialmente geniale rimasta nella testa non avrà mai: esiste, è concreta e può essere modificata.

Come si usa nella vita reale

La versatilità di questo approccio è la sua vera forza. Non è limitato a un ambito specifico, funziona quando ci si sente così tanto sotto pressione, da bloccarsi.

Decisioni domestiche e organizzative. Dalla gestione del budget familiare alla pianificazione dei pasti settimanali, dal riordino della casa alla suddivisione delle faccende, ogni volta che un compito pratico s’ingigantisce nella mente fino a diventare una montagna insormontabile, chiedere all’AI la versione più approssimativa e impresentabile di un piano d’azione produce uno schema grezzo su cui è facilissimo intervenire. È molto più semplice correggere qualcosa di brutto che creare qualcosa di bello dal nulla.

Progetti creativi personali. Scrivere un racconto, progettare qualcosa, organizzare un evento: i progetti personali hanno una trappola insidiosa. Nascono per piacere, ma nel momento in cui li si prende troppo sul serio smettono di essere divertenti e diventano un altro compito da completare. L’AI funziona meglio quando ha il permesso di essere imperfetta.

Situazioni familiari quotidiane. Pianificare le attività estive dei figli, gestire i compiti, decidere il tema di una festa di compleanno, affrontare i piccoli conflitti domestici, sono tutte situazioni in cui la mente tende a complicare l’ovvio. Uno scarabocchio mentale generato dall’AI taglia la testa al toro e riporta il problema alla sua dimensione reale.

L’intelligenza artificiale, da ChatGPT a Claude, non è sempre più utile quando è più precisa, a volte lo è quando è caotica, approssimativa, persino un po’ ridicola. Un prompt come questo infrange gli schemi di pensiero rigidi e spinge ad accettare che il primo passo non deve essere quello giusto, deve essere semplicemente un passo. L’alternativa è restare fermi ad aspettare l’ispirazione perfetta, che il più delle volte diventa il modo per non fare niente. E tra un’idea brutta che mette in moto le cose e un’idea perfetta che non arriva mai, la scelta non è poi così difficile…