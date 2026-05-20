Gemini Omni trasforma qualsiasi cosa in video

Si scrive Un video stile claymation che spiega perché il ghiaccio galleggia. e Gemini Omni genera una scena animata con una narrazione semplice: Quando l’acqua si congela, le sue molecole si allontanano leggermente tra loro. Per questo il ghiaccio diventa meno denso dell’acqua liquida e resta in superficie. L’AI non ha incollato pezzi, ha ragionato sul contenuto, scelto lo stile visivo, generato l’animazione e scritto la narrazione. Da un prompt, un video.

È Gemini Omni, la nuova famiglia di modelli multimodali. Non è un aggiornamento di Veo, il generatore video di Google. È l’unione dell’intelligenza di Gemini con le capacità di rendering dei modelli media, un modello che comprende testo, immagini, audio e video simultaneamente e produce output coerenti attraverso tutti i formati.

Cosa fa Gemini Omni Flash

Il primo modello della famiglia, Omni Flash, genera video fino a 10 secondi combinando immagini, audio, video e testo come input. Non è un limite tecnico, Google dice che è una scelta per rendere il modello accessibile, e per il fatto che la maggior parte degli utenti non vuole ancora creare video più lunghi. Il supporto a video più lunghi è comunque già previsto.

Omni Flash permette anche di modificare foto con comandi testuali (simile a Nano Banana) e include una funzione Avatars, che permette di creare un avatar digitale di se stessi, registrando il proprio volto e la propria voce durante un onboarding dedicato, e usarlo per generare video dove si vince un premio, ad esempio, o si va sulla luna.

Per prevenire i deepfake, la registrazione dell’avatar richiede un processo di verifica (parlare una serie di numeri), e tutti i video generati con Omni portano il watermark SynthID di Google.

Consumer prima, enterprise dopo

Google posiziona Omni Flash come strumento consumer, facile da usare, pensato per video personali e creativi. Ma le implicazioni professionali sono evidenti, può trasformare la produzione pubblicitaria e cinematografica. Omni sarà disponibile via API nelle prossime settimane.

Un’avvertenza: i prompt di editing devono essere molto specifici, altrimenti Omni rischia di modificare troppo o alterare elementi che si volevano mantenere.

Omni Flash è disponibile da oggi nell’app Gemini, sugli Short di YouTube e nello studio creativo Flow.