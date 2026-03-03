Appena scoperto Claude? Ecco 6 prompt per ottenere il massimo

Per anni Claude è rimasto nell’ombra di ChatGPT. Poi, alla fine di febbraio, Anthropic si è rifiutata di cedere alle pressioni del Pentagono su due punti precisi: l’uso dell’AI per le armi completamente autonome e la sorveglianza di massa.

OpenAI, nelle stesse ore in cui Trump ordinava alle agenzie federali di cessare ogni utilizzo dei prodotti Anthropic, ha siglato un accordo con il Pentagono, una mossa che molti utenti hanno letto come una resa. Il risultato è stato immediato: Claude ha conquistato il primo posto sull’App Store americano, con gli utenti attivi gratuiti cresciuti del 60% dall’inizio dell’anno e le iscrizioni giornaliere quadruplicate.

Come usare Claude nel modo giusto

Il punto è che Claude, come qualsiasi assistente basato sull’intelligenza artificiale, non è un distributore automatico di risposte. È uno strumento che diventa tanto più utile quanto più gli si dà da lavorare. Ma per ottenere dei buoni risultati, l’unica variabile decisiva è la qualità della richiesta iniziale.

Prima di chiedere qualsiasi cosa a Claude, è fondamentale dargli in pasto è il contesto. Non serve scrivere un romanzo, bastano due frasi per trasformare una risposta generica in una risposta utile.

Ecco il prompt da cui partire sempre: Sto lavorando a [indicare quello che si sta cercando di fare]. Ecco un po’ di contesto: [descrivere brevemente la situazione]. Dimmi come puoi aiutarmi.

Sembra banale, ma cambia tutto. Perché con queste informazioni, il chatbot riesce a calibrare le risposte sulla propria situazione specifica, anticipare problemi che non si erano menzionati, offrire consigli pratici invece di teorie astratte e adattarsi al proprio tono e ai propri obiettivi.

Una nota per chi usa la versione gratuita: il modello disponibile è Claude Sonnet 4.6, noto per le sue capacità di ragionamento strutturato e risoluzione di problemi complessi. È anche uno strumento eccellente per la programmazione, ma non serve essere sviluppatori, perché basta scrivere in linguaggio naturale come in qualsiasi chat.

6 prompt semplici per ottenere il massimo da Claude fin dal primo utilizzo

1. Scrivere qualsiasi cosa, più in fretta e meglio

Che si tratti di un’email delicata, una lettera di presentazione, un discorso per un matrimonio o una comunicazione al team su una notizia scomoda, trovare le parole giuste è spesso la parte più difficile. Non perché non sappiamo cosa dire, ma perché non sappiamo come farlo senza sembrare freddi o eccessivamente formali.

Uno dei punti di forza di Claude è proprio la comprensione del tono e del contesto. Riesce a bilanciare onestà ed empatia, una qualità che conta parecchio quando il messaggio tocca argomenti sensibili o quando il morale della squadra è in bilico. Invece di produrre il solito comunicato aziendale che nessuno legge fino in fondo, aiuta a comunicare con chiarezza senza perdere il lato umano.

Ecco il prompt da provare: Devo scrivere un’email al mio team per comunicare un ritardo su un progetto. Voglio essere onesto, ma mantenere alto il morale. Aiutami a trovare il tono giusto.

2. Prendere decisioni difficili senza girare in tondo

Quando siamo di fronte a una scelta importante, tendiamo a concentrarci su quello che sembra urgente e a ignorare i rischi, i compromessi o le conseguenze a lungo termine. È un meccanismo naturale, il cervello cerca scorciatoie, non analisi approfondite.

Davanti a una decisione difficile, il problema spesso non è la mancanza di informazioni, è che ragioniamo in circolo. Claude può funzionare da interlocutore neutrale, qualcuno che non ha un’opinione da difendere né un consiglio da dare, ma che aiuta a esaminare le premesse, a portare in superficie le alternative che si erano scartate troppo in fretta.

Non dice cosa fare, aiuta a pensarci meglio. E su decisioni complesse con più variabili, l’intuizione da sola non è sufficiente. Mentre un ragionamento strutturato può fare tutta la differenza di questo mondo tra una scelta istintiva e una davvero consapevole.

Prompt da provare: Sto valutando se lasciare il lavoro da dipendente per dedicarmi completamente alla libera professione. Ecco la mia situazione: [descrivere brevemente]. Aiutami a ragionare sui pro, i contro e quello che potrebbe sfuggirmi.

3. Capire argomenti complicati senza una laurea specifica

Normative fiscali, clausole contrattuali, terminologia medica, regolamenti burocratici: il linguaggio tecnico è progettato per essere preciso, non per essere comprensibile. E non capire qualcosa è sempre un’esperienza frustrante.

Claude prende i contenuti complessi e li riorganizza in spiegazioni chiare, secondo il proprio livello di esperienza, senza banalizzare quello che conta davvero. Non sommerge di gergo, costruisce la comprensione un passo alla volta, e se si vuole approfondire, è in grado di entrare nei dettagli.

Esempio di prompt: Spiegami come funziona la conversione di un fondo pensione integrativo per una persona di trent’anni con un reddito medio. Usa un linguaggio semplice.

4. Imparare qualcosa di nuovo senza andare in affanno

Il problema dell’apprendimento da adulti non è trovare le informazioni, quelle sono ovunque, ma è sapere cosa imparare dopo, in che ordine, e restare motivati abbastanza a lungo da non mollare alla terza lezione. Chi ha provato a imparare a programmare da solo con i tutorial sa bene di cosa stiamo parlando.

Claude può funzionare come un tutor paziente che guida passo dopo passo, al proprio ritmo, adattandosi man mano che si procede. Scompone competenze complesse in lezioni gestibili e verifica che sia tutto chiaro prima di andare avanti.

Prompt da provare: Non ho mai programmato in vita mia. Puoi insegnarmi le basi di Python in modo che sia comprensibile e, se possibile, anche divertente?

5. Superare il blocco creativo

A volte la creatività si inceppa, e non perché mancano le idee, ma per l’assenza di direzione. Claude può sbloccare quel meccanismo generando degli spunti interessanti. Ma la cosa interessante è che non dà suggerimenti a caso, capisce il tono, il pubblico di riferimento e le sfumature del proprio progetto, quindi le idee risultano coerenti con quello che si sta cercando di sviluppare.

Prompt da provare: Sto avviando un’attività di candele artigianali. Suggeriscimi 15 nomi che siano caldi, moderni e memorabili. Il pubblico è femminile, 25-40 anni, interessato al design e al benessere.

6. Prepararsi velocemente su qualsiasi argomento

Che si tratti di un colloquio di lavoro, una riunione importante o un acquisto importante, arrivare preparati cambia tutto. La sicurezza non nasce dal sapere ogni dettaglio, ma dal conoscere le cose giuste.

Claude aiuta a individuare i concetti chiave, a capirli nel loro contesto reale e a trasformarli in conoscenza utilizzabile, tutto in pochi minuti.

Esempio di prompt: Ho un colloquio di lavoro in un’azienda che vende strumenti digitali ad altre aziende. Quali concetti, metriche e terminologia dovrei conoscere per fare una buona impressione?

Perché è importante trattare Claude come un collaboratore

Il fil rouge di tutti questi utilizzi è sempre lo stesso: Claude funziona meglio quando si tratta come un interlocutore intelligente a cui si dà del contesto, non come una macchina a cui si danno ordini. Ogni iterazione migliora il risultato, perché l’AI impara dalla conversazione stessa.

Non bisogna preoccuparsi se la prima risposta non è perfetta, raramente lo è, come per qualsiasi altro chatbot AI. Si parte da un prompt iniziale, si lima, si approfondisce, e in poco tempo si avrà qualcosa che sembra fatto su misura. Perché, in un certo senso, lo è.