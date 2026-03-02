Claude primo nell'App Store dopo lo scontro con il Pentagono

C’è un modo infallibile per scalare le classifiche dell’App Store: farsi bandire dal governo degli Stati Uniti per essersi rifiutati di mettere la propria intelligenza artificiale al servizio della sorveglianza di massa e delle armi autonome… Non è esattamente una strategia di marketing convenzionale, ma per Anthropic sta funzionando alla grande.

Anthropic bannata da Trump, Claude vola al primo posto nell’App Store

Sabato sera Claude ha superato ChatGPT di OpenAI e ha conquistato la prima posizione nella classifica delle app gratuite dell’App Store americano, posizione che manteneva ancora domenica mattina. Una scalata vertiginosa, secondo i dati di SensorTower, a fine gennaio Claude era appena fuori dalla top 100. Per la maggior parte di febbraio ha oscillato nella top 20. Poi, mercoledì era sesto, giovedì quarto, sabato primo.

I numeri interni confermano l’esplosione. Un portavoce di Anthropic ha dichiarato che le registrazioni giornaliere hanno battuto il record storico ogni giorno di questa settimana. Gli utenti gratuiti sono aumentati di oltre il 60% rispetto a gennaio. Gli abbonati a pagamento sono più che raddoppiati dall’inizio dell’anno.

Il Pentagono come miglior campagna pubblicitaria involontaria

L’impennata coincide esattamente con l’escalation dello scontro tra Anthropic e il Dipartimento della Guerra. Dopo che Anthropic ha rifiutato di rimuovere le restrizioni sull’uso dei propri modelli per la sorveglianza domestica di massa e per armi completamente autonome, Trump ha ordinato a tutte le agenzie federali di cessare l’uso della tecnologia Anthropic e il Segretario della Guerra Hegseth ha classificato l’azienda come “rischio per la catena di approvvigionamento” della difesa.

In un’epoca in cui i CEO tech fanno a gara per inchinarsi davanti a Washington, un’azienda che dice no al Pentagono, e ne paga il prezzo, evidentemente ha colpito un nervo scoperto nel pubblico. La gente sta scaricando Claude non per una nuova funzionalità o un modello più potente, ma per quello che l’azienda ha scelto di non fare.

Nel frattempo, OpenAI ha annunciato un accordo con il Pentagono, il CEO Sam Altman che ha affermato di aver ottenuto garanzie su sorveglianza domestica e armi autonome. Guarda caso… a voler essere maliziosi, si potrebbe pensare che abbia colto l’occasione proprio dopo che Anthropic ha avuto il coraggio di prendere una posizione netta.