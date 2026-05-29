 Vietato rilevare il livello di stress dei dipendenti con AI
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Vietato rilevare il livello di stress dei dipendenti con AI

Il Garante della privacy ha avvertito Myndoor che il suo plugin per Slack e Teams non può essere usato per monitorare il livello di stress dei dipendenti.
Vietato rilevare il livello di stress dei dipendenti con AI
Sicurezza Privacy Business AI
Il Garante della privacy ha avvertito Myndoor che il suo plugin per Slack e Teams non può essere usato per monitorare il livello di stress dei dipendenti.
Google AI Studio
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Il Garante per la protezione dei dati personali ha avvertito Myndoor che il suo tool AI non può essere sfruttato per monitorare le conversazioni, le emozioni e il livello di stress dei dipendenti. La startup italiana offre l’omonimo plug-in per Slack e Teams che può essere utilizzato durante le attività lavorative. Non risultano al momento violazioni del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Obbligatorio adottare misure preventive

In seguito alle notizie di stampa, il Garante ha avviato accertamenti ispettivi nei confronti di Myndoor. Contrariamente a quanto riportato, il plugin non è stato utilizzato da nessun ente della Pubblica Amministrazione. Il provvedimento adottato riguarda quindi unicamente i trattamenti dei dati che potrebbero essere effettuati dagli enti e dalle aziende che acquistano il servizio.

L’autorità ha accertato che il sistema Myndoor sfrutta l’intelligenza artificiale per analizzare le conversazioni su Slack e Teams. Oltre ai dati dei dipendenti viene valutato il linguaggio usato nelle chat per individuare il livello di stress con finalità di medicina preventiva, diagnosi e assistenza. La società ha precisato che non è possibile risalire all’identità del dipendente, in quanto i dati anonimizzati.

Il titolare del trattamento è tuttavia Myndoor perché il datore di lavoro che acquista il servizio non può accedere né ai contenuti delle comunicazioni analizzate, né ai risultati elaborati dal sistema. Dato che la startup può inviare report aggregati sul livello di stress dei dipendenti, il Garante ha invitato Myndoor ad adottare misure adeguate per prevenire ogni rischio di accesso alle informazioni relative alla sfera emotiva dei lavoratori.

Oltre che dal GDPR e dallo Statuto dei lavoratori, la raccolta e il trattamento di questi dati è vietato anche dall’AI Act. Il Garante ha infine evidenziato che le tecnologie basate su modelli linguistici e analisi semantica possono produrre risultati non sempre trasparenti, spiegabili o verificabili. Ciò potrebbe avere effetti discriminatori o lesivi dei diritti dei lavoratori.

Fonte: Garante Privacy

Pubblicato il 29 mag 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

CNN contro Perplexity: 17.000 contenuti usati dall'AI senza licenza

CNN contro Perplexity: 17.000 contenuti usati dall'AI senza licenza
Il prompt AI per smettere di rincorrere tutto

Il prompt AI per smettere di rincorrere tutto
Le chat di Gemini si potranno condividere via Google Drive

Le chat di Gemini si potranno condividere via Google Drive
Anthropic vale 965 miliardi di dollari (più di OpenAI)

Anthropic vale 965 miliardi di dollari (più di OpenAI)
CNN contro Perplexity: 17.000 contenuti usati dall'AI senza licenza

CNN contro Perplexity: 17.000 contenuti usati dall'AI senza licenza
Il prompt AI per smettere di rincorrere tutto

Il prompt AI per smettere di rincorrere tutto
Le chat di Gemini si potranno condividere via Google Drive

Le chat di Gemini si potranno condividere via Google Drive
Anthropic vale 965 miliardi di dollari (più di OpenAI)

Anthropic vale 965 miliardi di dollari (più di OpenAI)
Luca Colantuoni
Pubblicato il
29 mag 2026
Link copiato negli appunti