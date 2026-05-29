Anthropic vale 965 miliardi di dollari (più di OpenAI)

Anthropic ha ottenuto altri 65 miliardi di dollari dall’ultimo round di finanziamenti. Ora l’azienda guidata da Dario Amodei ha raggiunto una valutazione di mercato di 965 miliardi di dollari, superando OpenAI che vale 852 miliardi di dollari. L’annuncio è arrivato contemporaneamente al lancio del modello Claude Opus 4.8. Come scoperto pochi giorni fa, Anthropic ha confermato il rilascio pubblico di Claude Mythos nelle prossime settimane.

Solo 5 anni per arrivare a 965 miliardi

Anthropic è stata fondata nel 2021 da sette ex dipendenti di OpenAI, tra cui i fratelli Dario e Daniela Amodei (CEO e Presidente). Grazie al successo ottenuto con i modelli Claude e i tool dedicati alla programmazione, l’azienda californiana ha superato il diretto concorrente. Lo scontro con il governo statunitense poteva avere ripercussioni negative, invece ha portato vantaggi inattesi (sono aumentati i download delle app).

Con l’ultimo round di finanziamenti, guidato da Capital Group, Coatue, D1 Capital Partners, GIC, ICONIQ e XN, sono stati racimolati altri 65 miliardi di dollari. Tra gli investitori ci sono AMP PBC, Baillie Gifford, Blackstone, Brookfield, D.E. Shaw Ventures, DST Global, Fidelity Management & Research Company, General Catalyst, Insight Partners, Jane Street, Lightspeed Venture Partners, MGX, NTTVC, NX1 Capital, Situational Awareness LP, T. Rowe Price Associates, Inc., T. Rowe Price Investment Management, Inc. e Temasek.

La somma include anche i 5 miliardi di dollari ricevuti da Amazon. La valutazione di Anthropic era circa 380 miliardi di dollari a metà febbraio. Dopo tre mesi e mezzo è arrivata a 965 miliardi di dollari. L’azienda ha quindi raggiunto questa cifra dopo circa 5 anni dalla fondazione. A titolo di confronto, OpenAI ha impiegato oltre 10 anni per arrivare a 852 miliardi di dollari. Anche le entrate sono superiori: 47 miliardi di dollari contro i 24 miliardi di OpenAI.

Nel comunicato stampa sono elencate alcune partnership recenti, tra cui quelli sottoscritte con Samsung, Micron, SK hynix, Google e SpaceX. I modelli Claude sono disponibili sulle tre piattaforme cloud principali: Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud.

Claude Mythos per tutti

Pochi giorni fa è stata scoperta la possibilità di scegliere Mythos 1 nell’interfaccia di Claude Code e Claude Security. Anthropic ha confermato che il rilascio pubblico è previsto nelle prossime settimane. Ciò significa che sono state implementate protezioni sufficienti per evitare abusi del modello.