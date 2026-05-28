 L'AI di Google non sa scrivere "Google", perché?
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L'AI di Google non sa scrivere "Google", perché?

AI Overview sbaglia lo spelling di parole comuni perché i modelli linguistici non leggono come gli umani. Vedono token, non lettere.
L'AI di Google non sa scrivere
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AI Overview sbaglia lo spelling di parole comuni perché i modelli linguistici non leggono come gli umani. Vedono token, non lettere.
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Quante P ci sono in “Google”? Secondo l’AI di Google, due. Il cognome del presidente USA ha una P, corretto, ma scritto t-r-p-u-m.

L’AI che può scrivere un’app in secondi, risolvere problemi che hanno bloccato i matematici per decenni e generare video fotorealistici da un prompt, ha le capacità di spelling di un bambino di cinque anni. Ed è il motore della ricerca più usata del pianeta.

Perché l’AI di Google non sa contare le lettere?

Non è un bug da correggere, è un limite strutturale. I modelli linguistici non “leggono” il testo come facciamo noi. Non vedono parole composte da lettere. I modelli basati su transformer, l’architettura che alimenta tutti i chatbot e le AI Overview, spezzano il testo in “token“, che possono essere parole intere, sillabe o frammenti. Quando l’AI incontra “il” ha una codifica di cosa significa “il,” ma non sa nulla di “i,” “l”, come lettere separate.

È la ragione per cui da anni, quando un’azienda svela un nuovo modello AI, il test è chiedergli quante R ci sono in “strawberry.” E ogni volta, il modello sbaglia.

Il problema non ha soluzione facile

Il punto è che è abbastanza difficile aggirare la questione di cosa esattamente una “parola” dovrebbe essere per un modello linguistico. Google ha detto a TechCrunch: Contare all’interno delle parole è stata una sfida nota per i modelli linguistici, e stiamo lavorando per risolvere questo problema specifico.

Non è la prima volta che AI Overview di Google fa brutte figure. Al primo lancio, citava articoli satirici di The Onion e Reddit, suggerendo alle persone di mangiare pietre e mettere la colla sulla pizza. Google ha corretto quell’errore, ma quelli di spelling restano perché sono più difficili da risolvere.

Fonte: Tech Crunch

Pubblicato il 28 mag 2026

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Tiziana Foglio
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28 mag 2026
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