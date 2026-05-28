Cosa sono gli artefatti di Claude e come usarli

Il difetto principale dei chatbot AI è che la conversazione è un flusso, non un archivio. E qualsiasi tentativo di usarla come spazio di lavoro si scontra con il fatto che non è stata progettata per quello.

Gli artefatti di Claude risolvono esattamente questo problema. Eppure, molti utenti li ignorano, convinti che siano una funzione decorativa per smanettoni. Al contrario, sono forse lo strumento più utile della piattaforma.

Cosa sono gli Artefatti di Claude

Invece di riversare ogni output nel flusso della conversazione, gli Artefatti creano uno spazio di lavoro interattivo accanto alla chat, e questo cambia notevolmente l’esperienza d’uso: i documenti, gli strumenti e i progetti generati dal chatbot vivono in un pannello separato, indipendente dal flusso dei messaggi. Si possono rivedere, modificare e continuare a sviluppare senza perdere nulla nello scorrimento infinito.

Nessun altro chatbot offre qualcosa di paragonabile. L’equivalente più vicino sarebbe la combinazione di più funzionalità sparse su piattaforme diverse, ma nessuna le integra in un unico ambiente con la stessa fluidità.

In pratica, il chatbot diventa un ambiente di lavoro dove si possono creare documenti strutturati, progetti di codice interattivi, grafici e pannelli di dati, linee temporali e guide visive, pagine interattive e mini-applicazioni, layout modificabili. Il tutto in uno spazio persistente, che non scompare quando la conversazione prosegue.

Per esempio, si chiede di organizzare una serie di progetti per categoria, come casa, lavoro, studio, svago, e invece di ricevere un blocco di testo monolitico, si ottiene un documento visivo organizzato, navigabile, modificabile. L’aspetto interessante è che il chatbot può aggiornare continuamente lo stesso artefatto mantenendo intatta la struttura complessiva. Non si riparte da zero a ogni richiesta, ma si costruisce sopra quello che c’è già. Non è una risposta usa e getta, è un documento vivo.

Non serve essere sviluppatori

L’equivoco più diffuso sugli Artefatti è che siano una funzione per chi scrive codice. In realtà è vero il contrario, chi non ha competenze tecniche è probabilmente chi ne beneficia di più. Non serve scrivere una sola riga di codice, basta descrivere a parole quello che si vuole ottenere e il chatbot genera e gestisce tutto nel pannello laterale. E gli usi pratici sono molto più vari di quanto si immagini.

Pianificazione di contenuti : Organizzare strutture complesse, come titoli, sottotitoli, ganci narrativi, ecc., senza perdere la visione d’insieme. L’artefatto mantiene tutto visibile e ordinato mentre la conversazione laterale permette di discutere e affinare i dettagli.

: Organizzare strutture complesse, come titoli, sottotitoli, ganci narrativi, ecc., senza perdere la visione d’insieme. L’artefatto mantiene tutto visibile e ordinato mentre la conversazione laterale permette di discutere e affinare i dettagli. Centro di ricerca : Costruire un documento di ricerca che cresce e si evolve all’interno di uno spazio di lavoro persistente, invece di inseguire appunti frammentati tra diverse applicazioni. Ogni nuova informazione si aggiunge al documento esistente senza sovrascrivere quanto fatto prima.

: Costruire un documento di ricerca che cresce e si evolve all’interno di uno spazio di lavoro persistente, invece di inseguire appunti frammentati tra diverse applicazioni. Ogni nuova informazione si aggiunge al documento esistente senza sovrascrivere quanto fatto prima. Spiegazioni visive e interattive : Generare linee temporali, tabelle comparative, confronti affiancati e schemi riassuntivi che sono senza dubbio più leggibili di un blocco di testo. Il chatbot li crea a partire da una descrizione in linguaggio naturale e li aggiorna su richiesta.

: Generare linee temporali, tabelle comparative, confronti affiancati e schemi riassuntivi che sono senza dubbio più leggibili di un blocco di testo. Il chatbot li crea a partire da una descrizione in linguaggio naturale e li aggiorna su richiesta. Prototipi rapidi : Si descrive ciò che serve, come un template personalizzato, un piccolo tool e il chatbot genera un prototipo direttamente nel pannello laterale, pronto per essere modificato e migliorato. il Non sarà perfetto al primo tentativo, ma la possibilità di intervenire e correggere in tempo reale trasforma il processo creativo in qualcosa di molto più immediato e accessibile.

: Si descrive ciò che serve, come un template personalizzato, un piccolo tool e il chatbot genera un prototipo direttamente nel pannello laterale, pronto per essere modificato e migliorato. il Non sarà perfetto al primo tentativo, ma la possibilità di intervenire e correggere in tempo reale trasforma il processo creativo in qualcosa di molto più immediato e accessibile. Sistemi di prompt riutilizzabili: Costruire e conservare modelli di prompt complessi all’interno di un artefatto, pronti per essere copiati e riutilizzati in progetti futuri. È un archivio di istruzioni collaudate che non si perde nella cronologia della conversazione.

Condividere e collaborare

Un aspetto che amplifica ulteriormente il valore degli Artefatti è la possibilità di condividerli. Si può descrivere un’idea, vederne il prototipo funzionante e condividerlo immediatamente con colleghi o collaboratori, che a loro volta possono modificarlo con il proprio permesso.

Per chi sperimenta con la programmazione assistita dall’AI, quel fenomeno sempre più diffuso di descrivere a parole un’applicazione e lasciare che il chatbot la costruisca (vibe coding), gli artefatti sono l’ambiente ideale. L’idea prende forma nel pannello laterale in tempo reale, visibile accanto alla conversazione che la sta generando.

Gli Artefatti sono il futuro dei chatbot

Gli artefatti rappresentano probabilmente la direzione in cui si muoverà l’intero settore nei prossimi mesi. Il modello della conversazione lineare, domanda, risposta, scorrimento, oblio, ha un limite strutturale che diventa sempre più evidente man mano che l’uso dei chatbot si fa più sofisticato. La risposta è trasformare il chatbot da interlocutore a spazio di lavoro. Chi vuole provare non deve fare altro che aprire il pannello laterale e iniziare a descrivere la propria idea.