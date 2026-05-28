Ecco la nuova interfaccia e l'app Siri in iOS 27

Apple annuncerà la nuova versione dell’assistente digitale durante la WWDC 2026 (8-12 giugno). Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, ha pubblicato le prime immagini della nuova interfaccia di Siri 2.0 e dell’app dedicata che gli utenti troveranno in iOS 27. Non sono ufficiali, ma basate sulle informazioni ottenute dalle fonti, quindi potrebbero essere differenti da quelle finali.

Interfaccia e app della nuova Siri

La versione aggiornata di Siri era stata presentata due anni fa durante la WWDC 2024, ma non è mai arrivata sul mercato. In pratica è stato un “paper launch” con tanto di spot pubblicitari, successivamente rimossi. All’inizio di giugno verrà finalmente annunciata e sfrutterà un modello Gemini di Google. Potrà fornire risposte più pertinenti analizzando i dati dell’utente e ciò che appare sullo schermo.

Quando l’utente premerà il pulsante di accensione dell’iPhone o pronuncerà il comando di attivazione, Siri “uscirà” dalla Dynamic Island con una animazione. Sarà inoltre accessibile tramite l’interfaccia Search or Ask che apparirà con uno swipe verso il basso dal centro della parte superiore dello schermo (il centro notifiche verrà aperto con uno swipe dall’angolo superiore sinistro). Le opzioni sono indicate per query vocali e testuali, rispettivamente.

Con il secondo metodo si potrà accedere alle otto app più utilizzate e alle ricerche web più recenti, lanciare le app, scrivere messaggi, aggiungere appuntamenti al calendario e cercare negli appunti. Scorrendo ulteriormente verso il basso viene aperta l’app Siri.

Ci sarà la cronologia delle conversazioni e, in basso, un campo per l’input di testo, simile a quello di ChatGPT. Gli utenti potranno ovviamente usare i comandi vocali e caricare file (documenti e immagini).

Quando gli utenti chiederanno informazioni, Siri mostrerà schede con testo e risultati relativi all’argomento. Schede simili compariranno anche per previsioni del tempo e risultati sportivi. Si potrà inoltre chiedere all’assistente di scrivere email, note o messaggi di testo utilizzando informazioni provenienti dal web e dai contenuti del dispositivo.

Siri verrà integrata anche nell’app Fotocamera. Probabilmente le funzionalità dell’assistente verranno rilasciate gradualmente. Gli utenti potranno finalmente usare la nuova Siri a partire dal mese di settembre.