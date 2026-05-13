Apple iOS 27: molte novità per l'app Fotocamera e Siri

Mark Gurman aveva già svelato alcuni dettagli sull’app Fotocamera che gli utenti troveranno in iOS 27. Il noto giornalista di Bloomberg ha pubblicato l’elenco delle novità che dovrebbero essere annunciate alla WWDC 2026 (8-12 giugno). L’azienda di Cupertino aggiornerà altre app e ovviamente Siri. Come è noto, L’assistente digitale riceverà un potenziamento con Google Gemini.

Novità per Fotocamera e altre app

L’app Fotocamera inclusa in iOS 27 riceverà un profondo restyling. L’interfaccia sarà completamente personalizzabile tramite un insieme di controlli (widget) che verranno mostrati nella parte superiore. Rimarranno le impostazioni predefinite di oggi (risoluzione, modalità notturna, flash e Live Photos), ma gli utenti potranno passare alle opzioni avanzate o scegliere i propri widget.

Ogni modalità di acquisizione avrà il suo set di widget che potranno essere selezionati da un tray trasparente “Aggiungi widget“. Le opzioni avanzate della modalità Foto includono i controlli per la profondità di campo e l’esposizione, mentre i widget sono suddivisi in tre categorie (base, manuale e impostazioni). Gli utenti potranno anche sostituire i controlli per il timer e gli stili delle foto.

Apple ha spostato il toggle che consente di visualizzare tutti i controlli disponibili dall’angolo in alto a destra al lato destro del pulsante di scatto. Come detto, l’app Fotocamera aggiornata includerà anche la nuova modalità Siri che permetterà di sfruttare la funzionalità Visual Intelligence.

Safari avrà una nuova pagina iniziale con quattro schede nella parte superiore per preferiti, segnalibri, elenco di lettura degli articoli salvati e cronologia di navigazione. L’app Meteo avrà nuovo pannello “Condizioni” nella pagina principale di una determinata città che consente di passare da un dato all’altro, tra cui temperatura, pioggia e vento. Anche l’interfaccia dell’app Image Playground verrà completamente rinnovata.

Novità per Siri

Apple utilizzerà un modello Gemini di Google per migliorare Siri che diventerà un agente always-on in grado di usare i dati personali e quelli delle app per rispondere in modo più completo. Quando attivato (tramite comando vocale o tasto di accensione) apparirà un’animazione nella Dynamic Island. La funzionalità Search o Ask consentirà di scegliere il modello AI da usare per la ricerca online.

Siri sarà inoltre accessibile tramite app standalone con interfaccia simile a quella dei chatbot concorrenti. Gli utenti potranno caricare documenti e immagini. Nel campo di testo per i prompt c’è l’icona del microfono per attivare i comandi vocali.