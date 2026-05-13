 DM di Instagram senza crittografia: EFF critica Meta
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DM di Instagram senza crittografia: EFF critica Meta

La Electronic Frontier Foundation ha criticato la decisione di Meta di rimuovere la crittografia end-to-end per i messaggi diretti di Instagram.
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La Electronic Frontier Foundation ha criticato la decisione di Meta di rimuovere la crittografia end-to-end per i messaggi diretti di Instagram.
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Dallo scorso 8 maggio non è più disponibile la crittografia end-to-end per i messaggi diretti su Instagram, come anticipato a metà marzo. La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha criticato la decisione dell’azienda di Menlo Park, ricordando la promessa fatta a fine 2023.

Perché Meta ha eliminato la crittografia end-to-end?

Mark Zuckerberg aveva promesso di aggiungere la crittografia end-to-end a tutte le app. Su WhatsApp è disponibile da oltre 10 anni. Su Messenger è arrivata all’inizio di dicembre 2023. In entrambi i casi è attiva per impostazione predefinita.

A fine 2023, Meta aveva anticipato l’arrivo della crittografia end-to-end per i messaggi diretti (DM) di Instagram. La funzionalità era stata rilasciata nei mesi successivi, ma doveva essere attivata dagli utenti. L’azienda di Menlo Park ha ora rimosso la protezione, affermando che veniva utilizzata da pochi utenti (ovvio, visto che era opt-in).

La EFF ha criticato la decisione di Meta, sottolineando che doveva attivare la funzionalità per impostazione predefinita, invece di trovare la “scusa” dello scarso utilizzo. Qualcuno sospetta che siano arrivate pressioni esterne. Le autorità di molti paesi, tra cui il Regno Unito, chiedono da anni di eliminare la crittografia end-to-end perché ostacola le indagini di polizia. In Europa doveva essere approvato il cosiddetto Chat Control 2.0 che imponeva la scansione dei messaggi (possibile solo rimuovendo la protezione).

Ora è possibile accedere più facilmente ai messaggi privati degli utenti su Instagram (anche da parte dei cybercriminali). Ciò rappresenta un grave pericolo per la privacy. La decisione di Meta sembra contrastare con l’annuncio di nuove funzionalità per proteggere i minori. Alcuni governi affermano che, senza crittografia end-to-end, sarà più facile individuare i pedofili.

Fonte: EFF

Pubblicato il 13 mag 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
13 mag 2026
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