Instagram dirà ai genitori cosa piace ai figli nell'algoritmo

Meta ha cominciato a mostrare ai genitori una lista dei “topic generali” con cui i loro ragazzi interagiscono sulla piattaforma. Basket, moda, makeup, calcio, gatti, qualunque cosa il fiume algoritmico stia spingendo davanti agli occhi del proprio figlio adolescente. Non i singoli post o gli account seguiti, ma le categorie in cui quei contenuti rientrano. Una specie di mappa termica degli interessi, che dovrebbe aiutare mamma e papà a capire dove si concentra l’attenzione del figlio quando sblocca il telefono in cameretta.

I genitori vedranno gli argomenti seguiti dai figli su Instagram

La funzione si appoggia ai Teen Accounts, quel pacchetto di tutele che Meta ha costruito negli ultimi mesi sotto la pressione di genitori, regolatori e una stagione di cause legali che non ha intenzione di finire presto… I genitori vedranno gli argomenti generali con cui interagiscono i figli, e nelle prossime settimane riceveranno anche una notifica ogni volta che il ragazzo aggiungerà un nuovo interesse al proprio algoritmo.

Il riferimento qui è alla funzione “Your Algorithm” che Meta aveva lanciato a dicembre, lo strumento che permette agli utenti di scegliere esplicitamente quali argomenti vogliono vedere di più o di meno nel proprio feed. Per i Teen Accounts c’era già un paletto: i contenuti mostrati ai minori dovrebbero attenersi a un perimetro simile a quello di un film classificato PG-13, niente di esplicitamente adulto, né disturbante. Adesso il paletto diventa anche trasparente, perché il genitore può finalmente dare una sbirciata agli interessi del figlio senza dover sfilare il telefono dalle sue mani.

L’altra novità annunciata da Meta riguarda l’organizzazione. I controlli per i genitori, che fino a oggi erano sparsi tra Instagram, Meta Horizon, Facebook e Messenger vengono consolidati dentro un unico hub chiamato Family Center. Da lì il genitore può inviare un’unica richiesta di supervisione che copre tutte le app dell’ecosistema Meta, invece di doverne mandare una per ogni piattaforma.

Avere un punto unico di accesso non risolve di per sé i nodi più seri legati al rapporto tra adolescenti e social, ma rimuove almeno un ostacolo che fino a oggi scoraggiava molti dal mettere mano alle impostazioni.

Le promesse per i prossimi mesi

Meta ha anche fatto sapere che Family Center riceverà nuovi strumenti di supervisione nei prossimi mesi, come il “tempo aggregato” trascorso dai figli sulle varie app dell’azienda. Una panoramica del totale dei minuti spesi su Instagram, Facebook e Messenger messi insieme, invece dei singoli report per ciascuna piattaforma.