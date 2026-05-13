Widget su misura con Gemini: la nuova funzione di Android

Per quasi vent’anni la home dei telefoni è rimasta uguale a se stessa: una griglia di icone intercambiabili. Si potevano spostare, raggruppare, al massimo cambiare lo sfondo. Il repertorio della personalizzazione finiva più o meno qui, con differenze trascurabili tra un sistema operativo e l’altro. Google adesso prova a scardinare l’abitudine con Create My Widget, uno strumento che costruisce widget su misura partendo da una semplice descrizione testuale.

Google lancia Create My Widget: widget personalizzati con l’AI

La presentazione è arrivata martedì, dentro il pacchetto di novità annunciate da Mountain View al proprio Android Show. La logica è quella che ormai sta colonizzando ogni nuova funzione AI, smettere di chiedere all’utente di imparare un linguaggio tecnico e cominciare a parlarci in linguaggio naturale. Si descrive a Gemini cosa serve, l’assistente capisce, costruisce, deposita il widget pronto sulla home. Nessuna programmazione, nessun template fisso, nessuna ricerca tra app di terze parti che promettono mari e monti per poi limitarsi a mostrare la previsione del tempo con un font diverso.

L’esempio che meglio cattura lo spirito della cosa è quello del ciclista. Chi va in bici sul serio ha bisogno di sapere solo due cose, quanto vento e se piove. Tutto il resto è noia. Con Create My Widget si può chiedere all’assistente di costruire un widget che mostri esattamente quei due dati, niente di più.

L’idea, fuori da questo esempio specifico, è che ognuno possa costruire la propria interfaccia ritagliata sulle proprie ossessioni quotidiane. Il fanatico del giardinaggio che vuole solo monitorare le temperature notturne. La persona che fa investimenti e vuole un riassunto secco di tre indici. Il genitore che vuole un widget con il countdown all’arrivo del bus dei figli. Ognuna di queste configurazioni, fino a ieri, avrebbe richiesto competenze di programmazione o app specializzate. Adesso basta scriverla, o meglio dettarla, e Gemini la crea.

Gemini è capace di pescare informazioni dal web e di collegarsi alle app Google come Gmail e Calendario per costruire dashboard davvero personali. Google ha mostrato l’esempio del raduno familiare a Berlino. L’utente sta organizzando l’incontro, Gemini raccoglie automaticamente i dettagli del volo, gli orari dell’hotel, le prenotazioni dei ristoranti, e aggiunge persino un conto alla rovescia all’evento. Tutto in un solo widget.

Naturalmente poi bisognerà vedere quanto rapidamente Gemini riconosce le informazioni rilevanti, quanto pulito sia il design del widget generato, e quanto affidabili siano gli aggiornamenti.

Disponibilità

Il roll out sarà progressivo. Create My Widget arriverà prima sui telefoni Samsung Galaxy e sui Pixel di Google nel corso dell’estate, per poi estendersi agli altri dispositivi Android nei mesi successivi.