 Kindle Scribe Colorsoft arriva a sorpresa: è il primo a colori
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Kindle Scribe Colorsoft arriva a sorpresa: è il primo a colori

Amazon presenta Kindle Scribe Colorsoft, il primo modello della gamma con un display a colori; c'è anche l'intelligenza artificiale.
Kindle Scribe Colorsoft arriva a sorpresa: è il primo a colori
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Amazon presenta Kindle Scribe Colorsoft, il primo modello della gamma con un display a colori; c'è anche l'intelligenza artificiale.
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Il nuovo Kindle Scribe Colorsoft è arrivato a sorpresa nel catalogo di Amazon. È il primo modello della gamma Kindle Scribe dotato di uno schermo a colori, più precisamente di un display da 11 pollici con effetto carta, luce frontale e supporto per la scrittura e il disegno a mano libera.

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È arrivato Amazon Kindle Scribe Colorsoft

Il pannello utilizza una tecnologia a base di ossidi per riprodurre colori ad alto contrasto, non affaticando gli occhi e senza sfarfallii durante le interazioni. Dalla scheda tecnica apprendiamo che ha una superficie testurizzata e reattività ultra-rapida, regolazione automatica della luminosità e della tonalità a seconda dell’ambiente, taccuino con strumenti di intelligenza artificiale per trova le informazioni, generare riepiloghi, ottimizzare i testi e convertire le note. Non manca poi la possibilità di  importare i documenti da Google Drive e Microsoft OneDrive, così come di esportarli su OneNote.

Il nuovo Amazon Kindle Scribe Colorsoft con display a colori

È già in vendita al prezzo di 649,99 euro nella versione con 32 GB di memoria interna e scocca color Grafite. Quella da 64 GB è proposta invece a 699,99 euro anche nella tinta Porpora. Si tratta di un preordine, le spedizioni inizieranno il 10 giugno.

Amazon Kindle Scribe Colorsoft 32 GB (ultimo modello) — Schermo a colori da 11’’, effetto carta, luce frontale — Sottile, leggero, potente — Scrivi nel taccuino, nei documenti e nei libri - Grafite

Amazon Kindle Scribe Colorsoft 32 GB (ultimo modello) — Schermo a colori da 11’’, effetto carta, luce frontale — Sottile, leggero, potente — Scrivi nel taccuino, nei documenti e nei libri – Grafite

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Pubblicato il 12 mag 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
12 mag 2026
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