Kindle Scribe Colorsoft arriva a sorpresa: è il primo a colori

Il nuovo Kindle Scribe Colorsoft è arrivato a sorpresa nel catalogo di Amazon. È il primo modello della gamma Kindle Scribe dotato di uno schermo a colori, più precisamente di un display da 11 pollici con effetto carta, luce frontale e supporto per la scrittura e il disegno a mano libera.

È arrivato Amazon Kindle Scribe Colorsoft

Il pannello utilizza una tecnologia a base di ossidi per riprodurre colori ad alto contrasto, non affaticando gli occhi e senza sfarfallii durante le interazioni. Dalla scheda tecnica apprendiamo che ha una superficie testurizzata e reattività ultra-rapida, regolazione automatica della luminosità e della tonalità a seconda dell’ambiente, taccuino con strumenti di intelligenza artificiale per trova le informazioni, generare riepiloghi, ottimizzare i testi e convertire le note. Non manca poi la possibilità di importare i documenti da Google Drive e Microsoft OneDrive, così come di esportarli su OneNote.

È già in vendita al prezzo di 649,99 euro nella versione con 32 GB di memoria interna e scocca color Grafite. Quella da 64 GB è proposta invece a 699,99 euro anche nella tinta Porpora. Si tratta di un preordine, le spedizioni inizieranno il 10 giugno.

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