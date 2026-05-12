 Apple iPhone 16 Blu oltremare (ricondizionato eccellente) a un prezzaccio
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Apple iPhone 16 Blu oltremare (ricondizionato eccellente) a un prezzaccio

Oggi puoi avere l'Apple iPhone 16 Blu oltremare (ricondizionato eccellente) da 128 GB a un prezzo super conveniente e pagabile anche a rate.
Apple iPhone 16 Blu oltremare (ricondizionato eccellente) a un prezzaccio
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Oggi puoi avere l'Apple iPhone 16 Blu oltremare (ricondizionato eccellente) da 128 GB a un prezzo super conveniente e pagabile anche a rate.
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Hai sempre desiderato avere un iPhone ma il prezzo troppo alto finora ti ha scoraggiato dall’ottenerlo? Allora ti segnalo un’offerta per un ricondizionato eccellente che può aiutarti a raggiungere il tuo sogno. Se vai subito su eBay puoi acquistare l’Apple iPhone 16 Blu oltremare a soli 566,20 euro, inserendo il codice promozionale MAG26 al momento del pagamento.

Tieni conto che il prezzo di listino per questo iPhone è di 979 euro, dunque con la versione ricondizionata potrai risparmiare la bellezza di oltre 400 euro. Tra l’altro si tratta di un prodotto ricondizionato in condizioni eccellenti, ovvero con lievi o nessun segno di usura. Ed è stato ispezionato, pulito e testato per funzionare perfettamente. Inoltre poi dilazionare il pagamento in tre rate da 198,67 euro a interessi zero con Klarna.

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Apple iPhone 16: ricondizionato come nuovo e più accessibile

L’Apple iPhone 16 e chiaramente un dispositivo top di gamma che garantisce prestazioni straordinarie e non ha certo bisogno di presentazioni. Offre un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con refresh rate da 60 Hz e luminosità fino a 2000 nit. A un peso di soli 170 grammi, uno spessore di appena 7,8 mm e la certificazione di grado IP68 per resistere all’acqua e alla polvere.

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Troviamo il potente processore A18 di Apple con 8 GB di RAM a supporto e 128 GB di memoria interna, in questa versione. Possiede uno scomparto fotografico composto da una fotocamera principale da 48 MP con ultra grandangolare da 12 MP e fotocamera frontale sempre da 12 MP. Nonché il tasto azione personalizzabile. La batteria si aggira sui 3500 mAh, garantisce un’autonomia di 22 ore di riproduzione video e una ricarica wireless MagSafe da 25 W.

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Una grandissima opportunità dunque per avere ciò che hai sempre desiderato senza dover spendere un capitale. Perciò corri su EBay acquista il tuo Apple iPhone 16 Blu oltremare a soli 566,20 euro, inserendo il codice promozionale MAG26 al momento del pagamento. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se concludi l’ordine subito lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza pagare costi extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 mag 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
12 mag 2026
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