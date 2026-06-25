Il flip phone di Commodore costerà meno di quanto annunciato

È un telefono di altri tempi il Commodore Callback 8020, anche nella strategia commerciale adottata dai responsabili del progetto. E così, dopo l’annuncio della scorsa settimana che ha attirato parecchia attenzione e stimolato la curiosità di molti, l’azienda che oggi gestisce lo storico marchio ha deciso di andare incontro ai tanti che hanno espresso il desiderio di acquistarlo, tagliando il prezzo di 100 dollari. Proprio così: anziché monetizzare l’hype, ha scelto di ascoltare chi si è lamentato perché troppo costoso.

Taglio di prezzo per Commodore Callback 8020

Quattro delle cinque colorazioni previste saranno in vendita a 399 dollari (396 euro) invece che a 499 dollari come previsto inizialmente: BASIC Beige, ProtoPET White, SX Silver e Starlight. Con il preordine che prenderà il via il 30 giugno la spesa scenderà a 349 dollari (352 euro). La Founders Edition con un dettaglio in oro 24 carati non subisce invece variazioni. Di seguito le parole di Peri Fractic, CEO e presidente di Commodore International.

[…] molti di voi ci hanno detto che desideravano un punto di accesso più accessibile. Vi abbiamo ascoltato.

Ricordiamo che non è uno smartphone, ma un flip phone che punta un po’ sull’effetto nostalgia e un po’ sull’esigenza di staccare dai social: niente scroll su Instagram, Facebook o TikTok, non c’è il touchscreen, nessuna raccolta di dati per tracciamento o profilazione, solo un’esperienza old style che garantisce comunque il supporto al 99% delle applicazioni Android , scrittura T9, sintonizzatore radio FM e compatibilità con tutti i network nel mondo. Questo il filmato di presentazione.

Sul fronte tecnico, integra una fotocamera Sony da 48 megapixel con flash e autofocus, batteria da 1.550 mAh e sistema operativo basato su Linux. Non mancano poi il tastierino fisico, la porta USB-C, i LED colorati per le notifiche e i pannelli rimovibili Snapbacks per personalizzarne l’aspetto, come ai tempi dei vecchi Nokia. Lo schermo esterno è da 1,77 pollici, quello interno da 3,25 pollici, il processore un MediaTek Helio G81 affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. In dotazione anche una microSD da 32 GB.