Meta Glasses: tre nuovi smart glass senza Ray-Ban

Meta ha annunciato tre nuovi smart glass in collaborazione con EssilorLuxottica, ma c’è un’importante differenza rispetto a quelli arrivati finora sul mercato. L’azienda di Menlo Park ha infatti eliminato il marchio Ray-Ban. Ciò ha permesso di ridurre il prezzo finale. Ovviamente ci sono ancora le note funzionalità, tra cui Meta AI. Possono essere già acquistati in Italia.

Meta Glasses: tre stili e sette colori

Meta ha ottenuto un grande successo con gli smart glass Ray-Ban (verranno prodotti anche in Italia). Rimuovendo il marchio Ray-Ban può ora incrementare le vendite. I nuovi occhiali sono infatti più economici (110 euro in meno sul prezzo base). EssilorLuxottica rimane comunque un partner dell’azienda californiana, in quanto ha contribuito alla progettazione.

Gli occhiali Meta sono disponibili in tre stili di montatura: Adventurer (rettangolare), Fury (quadrata) e Starfire Kylie Edition (ovale). Tutti hanno lenti da sole, polarizzate, Transition e trasparenti. Supportano anche lenti graduate da -12 a +2,25 (per le lenti tra -12 e -6 si deve andare da un ottico). Adventurer è disponibile in taglia standard e large. I colori della montatura sono sette: nero, mogano, verde, tartaruga, lino, arenaria e merlot.

I naselli, le estremità delle aste e le cerniere sono regolabili per garantire un comfort maggiore. Le specifiche sono simili a quelle dei Ray-Ban Meta di seconda generazione: fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel con campo visivo di 100 gradi e risoluzione video fino a 3K, altoparlanti open-ear, sei microfoni, touchpad a due direzioni, pulsante di scatto e registrazione, pulsante di accensione, controllo vocale e batteria con autonomia fino a 8 ore (40 ore aggiuntive con la ricarica).

Ovviamente è presente Meta AI. L’assistente digitale sfrutta il nuovo modello Muse Spark con capacità multimodali. Tra le novità in arrivo con un aggiornamento software ci sono le foto dinamiche (scelta dello scatto migliore), la navigazione pedonale e la traduzione delle conversazioni in tempo reale in altre 14 lingue.

Il prezzo base dei modelli Adventurer e Fury è 309,00 euro, mentre quello degli Starfire Kylie Edition è 419,00 euro. Oltre che sul sito di Meta possono essere acquistati da Salmoiraghi & Viganò, MediaWorld, Unieuro e altri rivenditori selezionati.