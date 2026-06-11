Il boom degli occhiali smart: EssilorLuxottica li produrrà in Italia

È una buona notizia quella che arriva dall’incontro tra EssilorLuxottica e le sigle sindacali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil: il gruppo produrrà i suoi occhiali smart nel nostro Paese. Più nel dettaglio, l’annuncio riguarda l’introduzione in via sperimentale delle prime linee per la realizzazione di dispositivi wearable in Italia a partire dalla seconda parte dell’anno. Il comunicato stampa giunto in redazione non cita direttamente il marchio, ma sappiamo che l’azienda collabora da tempo con Meta per portare sul mercato le versioni hi-tech dei brand Ray-Ban e Oakley.

EssilorLuxottica punta sull’Italia per gli occhiali smart

A essere interessato è in particolare lo stabilimento veneto di Agordo, in provincia di Belluno. Lì, una parte della fabbrica sarà convertita, con la previsione di rendere la linea operativa entro l’inizio del 2027. L’investimento si inserisce nel percorso avviato dal gruppo e dalle organizzazioni sindacali con il Contratto Integrativo Aziendale (CIA) e con l’accordo programmatico siglati a settembre.

L’obiettivo è sostenere lo sviluppo e la competitività dell’ecosistema nazionale, valorizzandl al tempo stesso il Made in Italy. Queste le parole di Francesco Milleri, Presidente e AD di EssilorLuxottica.

Portare la produzione dei nostri dispositivi wearable anche in Italia, a partire dallo stabilimento di Agordo, è una scelta strategica e industriale di grande valore per il gruppo e per il territorio. È un progetto ambizioso, che richiede competenze, una filiera solida e un ecosistema capaci di sostenere innovazione, qualità e rapidità di esecuzione.

Il mercato degli occhiali smart è in forte crescita. I numeri condivisi all’inizio dell’anno parlano di 7 milioni di unità vendute nel corso del 2025, con un incremento molto significativo rispetto ai 2 milioni di unità registrati sommando 2023 e 2024. E la prospettiva è quella di poter assistere a un ulteriore incremento. Chiudiamo con la dichiarazione congiunta dei Segretari Generali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil.