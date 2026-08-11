 ChatGPT down: aggiornamenti sui problemi dell'11 agosto (risolto)
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ChatGPT down: aggiornamenti sui problemi dell'11 agosto (risolto)

Tutti gli aggiornamenti sul down di ChatGPT di martedì 11 agosto 2026: problemi con l'app desktop, con le conversazioni e con Work.
ChatGPT down: aggiornamenti sui problemi dell'11 agosto (risolto)
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Tutti gli aggiornamenti sul down di ChatGPT di martedì 11 agosto 2026: problemi con l'app desktop, con le conversazioni e con Work.
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Molti stanno segnalando problemi con ChatGPT: il servizio di OpenAI è down o non funziona correttamente. La conferma arriva anche dalla dashboard ufficiale. Riporteremo in cosa a questo articolo tutti gli aggiornamenti del caso.

Abbiamo riscontrato che gli utenti stanno incontrando un numero elevato di errori per i servizi interessati. Stiamo lavorando all’implementazione di una soluzione.

OpenAI conferma i problemi con ChatGPT

Cosa sappiamo sul down di ChatGPT dell’11 agosto

La situazione dovrebbe tornare presto alla normalità, considerando che i tecnici sono già al lavoro per implementare un fix. Qui sotto le segnalazioni inviate a Downdetector da parte di chi non sta riuscendo a interagire con l’AI tramite chat.

Le segnalazioni per il down di ChatGPT dell'11 agosto

Abbiamo fatto un test. Da applicazione mobile non sembrano esserci particolari problemi, mentre su browser (chatgpt.com) l’esperienza risulta particolarmente rallentata e l’applicazione desktop su Windows nemmeno si apre correttamente, rimane una finestra vuota. Qui sotto lo screenshot.

L'app desktop (Windows) di ChatGPT non funziona

Aggiornamento (11 agosto 2026, 15:09)

La dashboard di OpenAI fa sapere che i componenti interessati dai problemi sono le conversazioni e ChatGPT Work.

Aggiornamento (11 agosto 2026, 16:03)

I feedback degli utenti rimangono più o meno costanti, invariati rispetto alla pubblicazione dell’articolo un’ora fa circa. OpenAI conferma di non aver ancora risolto il problema.

La conferma dei problemi di ChatGPT

Aggiornamento (11 agosto 2026, 16:42)

Il brusco calo dei feedback inviati a Downdetector fa capire che il problema è rientrato o comunque è in fase di risoluzione. Si conclude così un pomeriggio in cui ChatGPT ha zoppicato.

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.

Fonte: Downdetector

Pubblicato il 11 ago 2026

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