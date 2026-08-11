ChatGPT down: aggiornamenti sui problemi dell'11 agosto (risolto)

Molti stanno segnalando problemi con ChatGPT: il servizio di OpenAI è down o non funziona correttamente. La conferma arriva anche dalla dashboard ufficiale. Riporteremo in cosa a questo articolo tutti gli aggiornamenti del caso.

Abbiamo riscontrato che gli utenti stanno incontrando un numero elevato di errori per i servizi interessati. Stiamo lavorando all’implementazione di una soluzione.

Cosa sappiamo sul down di ChatGPT dell’11 agosto

La situazione dovrebbe tornare presto alla normalità, considerando che i tecnici sono già al lavoro per implementare un fix. Qui sotto le segnalazioni inviate a Downdetector da parte di chi non sta riuscendo a interagire con l’AI tramite chat.

Abbiamo fatto un test. Da applicazione mobile non sembrano esserci particolari problemi, mentre su browser ( chatgpt.com ) l’esperienza risulta particolarmente rallentata e l’applicazione desktop su Windows nemmeno si apre correttamente, rimane una finestra vuota. Qui sotto lo screenshot.

Aggiornamento (11 agosto 2026, 15:09)

La dashboard di OpenAI fa sapere che i componenti interessati dai problemi sono le conversazioni e ChatGPT Work.

Aggiornamento (11 agosto 2026, 16:03)

I feedback degli utenti rimangono più o meno costanti, invariati rispetto alla pubblicazione dell’articolo un’ora fa circa. OpenAI conferma di non aver ancora risolto il problema.

Aggiornamento (11 agosto 2026, 16:42)

Il brusco calo dei feedback inviati a Downdetector fa capire che il problema è rientrato o comunque è in fase di risoluzione. Si conclude così un pomeriggio in cui ChatGPT ha zoppicato.

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.