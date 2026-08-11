Gemini, addio ai Gem dal 20 ottobre, si passa alle Skills?

A partire dal 20 ottobre 2026, Google potrebbe mettere fine ai Gem del suo assistente Gemini, per rimpiazzarla con le Skills, che attualmente richiedono un abbonamento a pagamento.

Un’informazione scoperta nell’applicazione web di Gemini suggerisce che Google potrebbe cessare il supporto ai Gem il prossimo 20 ottobre. Questa funzionalità, accessibile gratuitamente a tutti gli utenti di Gemini, consente di creare versioni personalizzate dell’assistente AI per utilizzi specifici, come l’apprendimento di un linguaggio di programmazione o di una lingua straniera.

Google pronta a sostituire i Gem con le Skills… a pagamento

A fare la scoperta è stato il sito Testing Catalog. Ha scovato l’informazione nell’applicazione web di Gemini, finora nascosta dietro un feature flag, ovvero un’opzione non attivata di default. Secondo questo messaggio, Google prevede di ritirare i Gem il 20 ottobre e invita gli utenti a salvare i propri contenuti o a ricrearli sotto forma di Skills.

Ma allora, tra Gem e Skills, qual è la differenza? Per chi non lo sapesse, i Gem sono versioni personalizzate di Gemini, configurate per rispondere a esigenze specifiche. Sono attualmente accessibili a tutti gli utenti di Gemini, compresi quelli con un account gratuito.

Le Skills, invece, sono per il momento disponibili solo per gli abbonati a Google AI Pro o Ultra, nell’ambito di Gemini Spark. Se Google dovesse eliminare i Gem senza rendere le Skills accessibili a tutti, una parte degli utenti si ritroverebbe privata di questi strumenti di personalizzazione. A meno che non si sottoscriva un abbonamento a pagamento.

Nulla di certo

Non è detto però che la cosa vada in porto. Innanzitutto, l’avviso non essendo ancora visibile pubblicamente, è stato ottenuto solo attivando manualmente un feature flag. Nulla garantisce quindi che Google abbia preso una decisione definitiva. L’azienda potrebbe ancora decidere di mantenere i Gem o di rendere le Skills disponibili per tutti i suoi utenti.

Si pone inoltre la questione delle aree geografiche. Gemini Spark non è accessibile ovunque. Lo Spazio economico europeo, di cui fa parte l’Italia, ma anche il Regno Unito, la Francia e la Svizzera sono tagliati fuori. Se le Skills dovessero sostituire i Gem senza essere distribuiti in questi territori, i loro utenti si troverebbero nell’impossibilità di ricreare i propri spazi di lavoro.