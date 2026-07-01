Google annuncia Nano Banana 2 Lite e Gemini Spark per macOS

Google ha annunciato Nano Banana 2 Lite (alias Gemini 3.1 Flash Lite Image). Questa nuova versione del modello text-to-image possiede una latenza inferiore a Nano Banana 2, quindi genera più velocemente le immagini. Arriverà nell’app Gemini nei prossimi giorni. L’azienda di Mountain View ha inoltre portato Gemini Spark su macOS, come anticipato a fine maggio.

Nano Banana 2 Lite

Come si deduce dal nome, Nano Banana 2 Lite è la versione più veloce ed efficiente di Nano Banana 2 (alias Gemini 3.1 Flash Image). Può generare un’immagine entro 4 secondi dalla scrittura della descrizione testuale. Il costo è 0,034 dollari per immagine, la metà rispetto a Nano Banana 2. Nel video si può vedere chiaramente la maggiore velocità:

Ovviamente ci sono alcune “restrizioni”. Nano Banana 2 Lite può generare solo immagini a risoluzione 1K, mentre quelle di Nano Banana arrivano a 4K. Il risultato finale è quindi meno fotorealistico. Ci sono però gli stessi rapporti di aspetto (sono 14). Il nuovo modello è ottimo per generare immagini di discreta qualità in poco tempo (come quella visibile all’inizio dell’articolo).

Al momento è disponibile solo in Google AI Studio, Gemini API e Gemini Enterprise Agent Platform. Nei prossimi giorni sarà accessibile anche tramite app Gemini, AI Mode in Google Search, NotebookLM, Google Foto, Stitch, Google Flow e Google Ads. Gli sviluppatori possono anche usare Gemini Omni Flash (annunciato durante il Google I/O) tramite Gemini API e Google AI Studio.

Gemini Spark per macOS

Google ha annunciato anche tre novità per Gemini Spark, un agente AI basato su Gemini 3.5 Flash. La prima riguarda gli utenti Mac. Utilizzando l’app Gemini per macOS è possibile chiedere all’agente AI di eseguire azioni con file e app. Può ad esempio ordinare documenti PDF o accedere a Google Workspace per creare un foglio di lavoro.

In futuro sarà possibile eseguire attività da remoto. L’utente dovrà assegnare i compiti tramite smartphone e Gemini Spark lavorerà in autonomia sul computer. Attualmente è disponibile nell’app Gemini per macOS solo negli Stati Uniti con abbonamento Google AI Ultra.

Google ha inoltre aumentato il numero delle app connesse. Gemini Spark potrà accedere a Google Keep, Google Tasks, Canva, Dropbox, Instacart, OpenTable e Zillow Rentals nelle prossime settimane (web, mobile e app macOS).

Infine, Gemini Spark può tracciare determinati argomenti e reagire in tempo reale. Può ad esempio generare un report finanziario quando il valore delle azioni supera una certa soglia o seguire le notizie online. Questa funzionalità è già disponibile.