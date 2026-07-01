Claude Sonnet 5: versione economica di Opus 4.8

Anthropic ha ripristinato l’accesso a Claude Fable 5 e contemporaneamente annunciato l’arrivo di Claude Sonnet 5. Il nuovo modello offre prestazioni simili a quelle di Claude Opus 4.8, ma a prezzi inferiori. Ovviamente supera nettamente il precedente Sonnet 4.6, soprattutto nelle attività agentiche. È disponibile gratuitamente per tutti tramite Claude.ai.

Capacità e prezzi di Claude Sonnet 5

Anthropic sottolinea che Claude Sonnet 5 è il modello più agentico della serie. Può quindi eseguire compiti in autonomia, come la scrittura di codice, e usare tool, tra cui browser e terminali. Queste capacità era finora disponibili in modelli più grandi e costosi. Ora tutti gli utenti possono sfruttarle senza abbonamento. Le prestazioni sono molto simili a quelle di Claude Opus 4.8.

Le aziende che hanno testato il modello in anteprima confermano i risultati dei benchmark. Sonnet 5 completa più velocemente i compiti agentici assegnati, inclusi quelli più complessi per i quali il precedente modello (Sonnet 4.6) non forniva una risposta. Può anche verificare gli output senza una richiesta esplicita.

Anthropic ha ovviamente implementato maggiori protezioni rispetto alla versione 4.6. Il modello blocca più efficacemente i tentativi di prompt injection e non risponde alle richieste su argomenti di sicurezza vietati o ad alto rischio. Sonnet 5 può trovare solo un numero molto basso di vulnerabilità e non può scrivere il codice di un exploit funzionante.

Sonnet 5 è il modello predefinito per i piani Free e Pro. È disponibile anche per gli utenti Max, Team e Enterprise. Fino al 31 agosto 2026, i prezzi saranno 2 dollari per 1 milione di token in input e 10 dollari per 1 milione di token in output. A partire dal 1 settembre 2026 diventeranno 3 e 15 dollari, rispettivamente.

Gli sviluppatori possono accedere a Sonnet 5 tramite Claude API, AWS Bedrock, Google Cloud e Microsoft Foundry. Dato che il modello usa un numero maggiore di token (è comunque possibile scegliere il budget), Anthropic ha incrementato i limiti di utilizzo in Chat, Cowork, Claude Code e Claude Platform.