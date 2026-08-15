 Google permette di rimuovere il watermark da Gemini
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Google permette di rimuovere il watermark da Gemini

Una nuova opzione di Gemini permette agli utenti di rimuovere il watermark visibile nell'angolo inferiore destro che indica la generazione AI.
Google permette di rimuovere il watermark da Gemini
Business AI
Una nuova opzione di Gemini permette agli utenti di rimuovere il watermark visibile nell'angolo inferiore destro che indica la generazione AI.
Google Gemini
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Google ha aggiunto un’opzione a Gemini che consente di rimuovere il watermark visibile sulle immagini generate con il modello Nano Banana. Una simile opzione è disponibile per Omni (video) e Lyria (audio). Ciò evita di usare tool dedicati (ce ne sono parecchi su GitHub). In alcuni paesi non sarà possibile eliminare il watermark perché devono essere rispettati precisi obblighi di legge.

In Europa c’è l’obbligo di trasparenza

Quando viene generata un’immagine scegliendo la voce “Crea immagine” nel campo di testo, nell’angolo inferiore destro è visibile il logo di Gemini. Questo watermark indica visivamente che l’immagine è stata creata con l’intelligenza artificiale. Non ha tuttavia nessuna utilità pratica perché può essere eliminato scaricando e ritagliando l’immagine.

Google ha quindi aggiunto un’opzione nelle impostazioni di Gemini che permette di disattivare la visualizzazione del watermark (filigrana in italiano).

Gemini watermark

Oltre che per le immagini, l’opzione è disponibile per i video generati con il modello Omni e per le tracce musicali generate con il modello Lyria. Nei prossimi giorni arriverà anche per l’editor video Flow e per i contenuti generati tramite Google Search.

L’azienda di Mountain View sottolinea che l’informazione sulla generazione AI di immagini, audio e video viene sempre fornita attraverso il watermark SynthID invisibile all’occhio umano. Sono presenti anche i metadati C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity). Per verificare la provenienza delle immagini è possibile chiedere direttamente a Gemini oppure usare gli strumenti di Search (Lens, AI Mode e Circle to Search).

L’AI Act in Europa prevede l’obbligo della trasparenza, quindi i provider devono sempre informare gli utenti che i contenuti sono generati o modificati con tool AI. Nei paesi europei non dovrebbe essere possibile rimuovere il watermark visibile, ma la relativa opzione è presente anche nella versione italiana di Gemini.

Google ha infine rilasciato la nuova libreria open source Credencio che permette agli sviluppatori di aggiungere la verifica C2PA alle loro app.

Fonte: The Verge

Pubblicato il 15 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Il plugin Adobe su ChatGPT, 10 prompt per creare immagini e video

Il plugin Adobe su ChatGPT, 10 prompt per creare immagini e video
Google Fogli diventa una dashboard interattiva con Gemini

Google Fogli diventa una dashboard interattiva con Gemini
Agenti AI litigano tra loro e scoppia una guerra territoriale

Agenti AI litigano tra loro e scoppia una guerra territoriale
OpenAI annuncia la modalità Ultrafast per GPT-5.6 Sol

OpenAI annuncia la modalità Ultrafast per GPT-5.6 Sol
Il plugin Adobe su ChatGPT, 10 prompt per creare immagini e video

Il plugin Adobe su ChatGPT, 10 prompt per creare immagini e video
Google Fogli diventa una dashboard interattiva con Gemini

Google Fogli diventa una dashboard interattiva con Gemini
Agenti AI litigano tra loro e scoppia una guerra territoriale

Agenti AI litigano tra loro e scoppia una guerra territoriale
OpenAI annuncia la modalità Ultrafast per GPT-5.6 Sol

OpenAI annuncia la modalità Ultrafast per GPT-5.6 Sol
Luca Colantuoni
Pubblicato il
15 ago 2026
Link copiato negli appunti