Google Fogli diventa una dashboard interattiva con Gemini

L’azienda di Mountain View ha annunciato un’interessante novità per Google Sheets (Fogli in italiano). Sfruttando la potenza di Gemini, gli utenti possono trasformare i fogli di calcolo in dashboard interattive. I dati vengono mostrati in maniera più comprensibile e si può ottenere il layout (aspetto) desiderato. La funzionalità è tuttavia accessibile solo in inglese agli abbonati (consumer e aziende).

Sheets canvas con Gemini

Google sottolinea che i fogli di calcolo sono uno strumento potente per organizzare e comprendere i dati, ma centinaia di righe e colonne possono essere incomprensibili anche ai più esperti. La funzionalità, denominata Sheets canvas, sfrutta Gemini per trasformare i fogli di calcolo di Google Sheets in mini app interattive personalizzate. È sufficiente un semplice comando (prompt) in linguaggio naturale per ottenere una rappresentazione visiva facile da comprendere e usare.

Sheets canvas è un livello dinamico con funzionalità di lettura e scrittura che viene sovrapposto direttamente ai dati del foglio di calcolo. L’utente può organizzare, modificare e navigare visivamente i dati scegliendo il layout desiderato. Non è necessario scrivere righe di codice o formule, ma solo una descrizione testuale.

Le modifiche al foglio di calcolo sono sincronizzate con quelle del livello interattivo. Dato che Sheets canvas è integrato in Google Fogli, gli utenti possono utilizzare la funzionalità di collaborazione. Google ha pubblicato alcuni esempi per dimostrare la qualità dei risultati, tra cui una dashboard per tracciare le prestazioni dei giocatori al fantacalcio.

Sheets canvas è disponibile in inglese per gli abbonati Google AI Pro e Ultra. Le aziende possono usare la funzionalità con i piani Business e Enterprise (Standard e Plus).