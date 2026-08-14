X spiega come funziona la visibilità dei post

All’inizio dell’anno, X (oggi parte di SpaceXAI) aveva pubblicato il codice sorgente di alcune parti del suo algoritmo. L’azienda di Elon Musk ha aggiornato il repository su GitHub per svelare come funziona la visibilità dei post nella timeline For You. È anche disponibile un tool che permette di vedere l’impatto del sistema sui post.

X garantisce maggiore trasparenza

All’inizio del 2025, la Commissione europea ha avviato un’indagine sulla base del Digital Services Act per verificare l’eventuale manipolazione dell’algoritmo da parte di X in modo da incrementare la visibilità dei post su alcuni argomenti. Circa un anno dopo, l’azienda di Elon Musk ha avviato un’operazione trasparenza con la pubblicazione del codice sorgente. Ieri sera ha aggiornato il repository su GitHub per svelare maggiori informazioni.

In dettaglio, X ha reso pubblico il codice che influenza la visibilità di un post nella sezione “Per te”, ovvero come i post vengono classificati e filtrati (tramite etichette per i contenuti). È stato aggiunto il codice sorgente della configurazione del modello, dei filtri e del sistema di classificazione principale.

Contestualmente è stato rilasciato un tool (in test per un piccolo gruppo di utenti), denominato Under the Hood, che permette di vedere statistiche aggregate sull’applicazione delle etichette a post e account (è visibile solo se sono stati pubblicati almeno 10 post nell’ultimo mese).

Queste statistiche sono disponibili sotto forma di file JSON, quindi praticamente illeggibili alla maggioranza degli utenti. È tuttavia sufficiente dare in pasto il file a qualsiasi chatbot e chiedere di interpretare il contenuto. Le varie etichette sono elencate in questa pagina. La maggioranza riguarda contenuti per adulti, spam, violenza, impersonificazione e link a siti infetti. Non ci sono etichette per contenuti politici.

Gli sviluppatori di terze parti possono suggerire modifiche, note come pull request (PR). Gli ingegneri di X valuteranno se aggiungerle al codice dell’algoritmo.