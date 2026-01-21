 X pubblica il codice sorgente dell'algoritmo
X ha pubblicato su GitHub il codice sorgente dell'algoritmo che suggerisce i post mostrati nel feed For You e alcuni dettagli sul funzionamento.
Come promesso da Elon Musk, X ha pubblicato su GitHub il codice sorgente dell’algoritmo dei suggerimenti che viene usato per il feed For You. L’azienda ha pubblicato anche interessanti informazioni sui componenti software e il funzionamento. Questa “operazione trasparenza” potrebbe essere accolta favorevolmente dalla Commissione europea.

Come funziona l’algoritmo di X

Il codice sorgente era stato già pubblicato a fine marzo 2023 sotto l’account Twitter. Diversi sviluppatori avevano però evidenziato che era incompleto. Ora è nuovamente disponibile sotto l’account xAI, azienda di Musk che sviluppa le tecnologia di intelligenza artificiale. Nella relativa pagina su GitHub viene anche spiegato il funzionamento dell’algoritmo.

X suggerisce i contenuti per il feed For You (Per te) considerando due fonti. La prima sono i post pubblicati dagli utenti seguiti e le relative interazioni. La seconda sono invece i post degli utenti non seguiti, ma che potrebbero essere rilevanti. Successivamente vengono applicati i filtri, ovvero rimossi post duplicati, auto post, vecchi post, account bloccati e parole chiave silenziate.

Viene quindi assegnato un punteggio in base alle interazioni (clic, like, repost) utilizzando Phoenix, un modello AI basato su Grok. Dopo aver eliminato i post che non rispettano le regole (violenza, spam o altro), l’algoritmo mostra nel feed For You i contenuti con i punteggi più alti.

X garantisce che non c’è nessun intervento manuale. È tutto gestito dall’intelligenza artificiale. La Commissione europea ha chiesto di fornire la documentazione relativa all’algoritmo, in quanto la visibilità dei post verrebbe manipolata. Questo è uno degli aspetti che verrà considerato durante l’indagine sulla base del Digital Services Act.

Musk ha scritto su X che l’algoritmo è stupido e necessita di miglioramenti, ma tutti possono ora seguire i miglioramenti introdotti in tempo reale, a differenza di altre aziende.

