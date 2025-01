Gli algoritmi di X favoriscono i post di destra?

X aveva già modificato l’algoritmo dei suggerimenti per incrementare la visibilità dei post di Elon Musk. La Commissione europea sospetta che il “trucco” sia stato utilizzato anche per favorire i contenuti politici di destra e, viceversa, per limitare la diffusione dei contenuti dello schieramento opposto. Questo è uno degli aspetti che verrà esaminato durante l’indagine in corso da oltre un anno.

Musk collaborerà o sfiderà l’Europa?

Il primo procedimento sulla base del Digital Services Act (DSA) è stato avviato dalla Commissione europea proprio su X a dicembre 2023. Sotto esame sono finite cinque aree: gestione dei rischi, moderazione dei contenuti, dark pattern, trasparenza pubblicitaria e accesso dei dati ai ricercatori.

Circa sette mesi dopo sono stati pubblicati i risultati preliminari su tre dei cinque aspetti. Da allora non è stato fornito nessun aggiornamento, ma due membri della Commissione hanno comunicato recentemente che l’indagine si avvia alla conclusione.

Come è noto, Elon Musk ha sfruttato X e i suoi 213 milioni di follower per fare propaganda elettorale a favore di Donald Trump. Il miliardario ha ora avviato una campagna a favore di Alternative for Germany (AfD), considerato un partito di estrema destra. Secondo molti politici europei, Musk usa il social network per interferire nel processo elettorale. Il post di oggi sembra una conferma.

La Commissione europea ha tuttavia specificato che l’estensione dell’indagine non è direttamente correlata agli eventi recenti. In dettaglio, X deve fornire la documentazione sul sistema dei suggerimenti ed eventuali modifiche entro il 15 febbraio. L’azienda deve inoltre conservare tutta la documentazione relativa a future modifiche al design e al funzionamento dell’algoritmo per il periodo compreso tra il 17 gennaio e il 31 dicembre 2025, a meno che l’indagine non finisca prima.

X deve infine consentire alla Commissione di accedere alle API per valutare la moderazione dei contenuti e la viralità degli account. L’indagine diventa quindi più complessa e potrebbe durare molti mesi. Musk non ha pubblicato post sulla questione, ma in passato ha dichiarato che il rispetto del DSA equivale a censurare le discussioni sul social network.

Mark Zuckerberg ha chiesto aiuto a Trump per impedire all’Europa di infliggere sanzioni alle aziende statunitensi in caso di violazione delle leggi. La Commissione ha ribadito che l’arrivo alla Casa Bianca del nuovo Presidente non comporterà modifiche ai procedimenti in corso.