Influencer: AGCOM approva linee guida e codice di condotta

Al termine della consultazione avviata a fine novembre 2024 con la delibera 472/24/CONS, il consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha approvato le nuove linee guida e il codice di condotta per gli influencer.

Linee guida e codice di condotta

Al termine della consultazione pubblica avviata a luglio 2023, AGCOM ha approvato le linee guida per gli influncer con la delibera 7/24/CONS di gennaio 2024. Contestualmente era stato avviato un tavolo tecnico per definire ulteriori misure e per elaborare un codice di condotta che specifica i criteri applicativi delle disposizioni indicate dalle linee guida.

Al termine di una nuova consultazione pubblica avviata a fine novembre 2024 con la delibera 472/24/CONS, l’autorità ha approvato l’aggiornamento delle linee guida e il codice di condotta. In dettaglio, le disposizioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi (decreto legislativo n. 208 dell’8 novembre 2021) si applicano agli influencer con almeno 500.000 follower (in precedenza erano un milione) o un numero di visualizzazioni medie mensili pari a un milione su almeno una delle piattaforme di social media o condivisione di video utilizzate.

Il raggiungimento di una delle due soglie su una piattaforma vincola tali soggetti all’osservanza delle linee guida e del codice di condotta su tutte le piattaforme di social media o condivisione di video in cui abbiano un profilo, a prescindere dal numero di follower o dal numero di visualizzazioni che vi realizzano.

Il codice di condotta, redatto con il contributo di rappresentanti del settore, aziende e intermediari dell’influencer marketing, stabilisce criteri di trasparenza, riconoscibilità e responsabilità. Gli influencer rilevanti (sul sito dell’autorità verrà pubblicato un elenco) dovranno essere chiaramente individuabili e attenersi a regole precise in materia di comunicazioni commerciali, tutela dei diritti fondamentali, protezione dei minori e tutela della proprietà intellettuale.

L’esecuzione delle misure individuate nel codice sarà assicurata con sistemi di monitoraggio, verifica del rispetto delle regole e applicazione di sanzioni in caso di violazioni (fino a 600.000 euro).