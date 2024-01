Influencer: tavolo tecnico per ulteriori misure

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha approvato il 10 gennaio le linee guida che gli influencer dovranno seguire durante la loro attività. Le nuove regole, pubblicate il 16 gennaio, possono essere aggiornate in seguito alla consultazione tra le parti interessante. A tale scopo è stato istituito un tavolo tecnico per stabilire un codice di condotta.

Tavolo tecnico per misure aggiuntive

Le linee guida specificano le disposizioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi (Tusma) che gli influencer dovranno rispettare, oltre alle sanzioni in caso di violazione delle regole (fino ad un massimo di 600.000 euro). Con la delibera 7/24/CONS è stato istituito anche un tavolo tecnico per la definizione di ulteriori misure.

AGCOM ha comunicato che il tavolo tecnico è presieduto e coordinato dal Dott. Paolo Lupi (Vicedirettore della Direzione servizi media) e dalla Dott.ssa Francesca Pellicanò (funzionario della medesima Direzione). Possono partecipare le associazioni di influencer, piattaforme per la condivisione di video, social media, agenzie di influencer marketing e in generale chi svolge il ruolo di interrmediario tra influencer e aziende.

L’obiettivo principale del tavolo tecnico è stabilire un codice di disciplina che individui i criteri applicativi delle disposizioni indicate dalle linee guida. In particolare verranno definiti:

gli accorgimenti tecnici (ad esempio, gli hashtag) per catalogare il contenuto

i sistemi di trasparenza e riconoscibilità degli influencer per rendere individuabile il creatore del contenuto

la funzionalità di segnalazione delle violazioni all’Autorità

Oggetto dei lavori sarà inoltre la pianificazione e realizzazione di campagne informative per promuovere consapevolezza e responsabilità negli attori del settore dell’influencer marketing. La prima riunione del tavolo tecnico è prevista per il 5 marzo. I lavori termineranno entro i successivi 120 giorni. I soggetti interessati devono inviare la richiesta di partecipazione entro il 15 febbraio.