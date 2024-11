Amazon Prime Air: consegne con i droni in Arizona

Anche se molto lentamente, Amazon continua ad espandere il servizio Prime Air in altre città. Dopo College Station (Texas) è il turno di Tolleson (Arizona). I clienti che risiedono nella vicinanze del magazzino riceveranno i pacchi entro lo stesso giorno dell’ordine. L’azienda di Seattle aveva effettuato le prime consegne a Lockeford (California) oltre due anni fa, ma il servizio è stato sospeso ad aprile.

Quando in Italia?

Amazon sottolinea che, dall’inaugurazione del servizio, sono stati consegnati migliaia di pacche entro un’ora dall’ordine. A partire dal 5 novembre, Prime Air è disponibile anche nella West Valley dell’area metropolitana di Phoenix in Arizona. Ciò significa che i clienti che vivono nelle vicinanze del magazzino di Tolleson possono chiedere la consegna di alcuni prodotti (fino a 2,3 Kg di peso) tramite drone.

Accanto al magazzino principale sono stati creati dei siti ibridi (in parte centro di distribuzione, in parte stazione di consegna) che consentono di evadere, smistare e consegnare i prodotti più rapidamente. Per le consegne vengono utilizzati i nuovi droni MK30 che hanno ricevuto dalla FAA (Federal Aviation Administration) la licenza per il volo Beyond Visual Line of Sight, ovvero fuori dal range visivo dell’operatore. Il drone sfrutta una tecnologia che consente di rilevare ed evitare autonomamente gli ostacoli.

Il drone MK30 può volare in caso di pioggia leggera. Non può volare in caso di pioggia e vento forte, oltre che di notte. Verrà utilizzato anche per le consegne a College Station (finora veniva usato il precedente modello MK27-2).

A fine ottobre 2023, Amazon aveva comunicato che Prime Air sarebbe arrivato anche in Italia entro il 2024. L’azienda di Seattle non ha fornito nessun aggiornamento, quindi è probabile che il servizio sarà disponibile non prima del 2025.