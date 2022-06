Amazon Prime Air: consegne con i droni negli USA

Amazon ha comunicato che gli abitanti di Lockeford (California) saranno i primi a ricevere i pacchi tramite Prime Air, il servizio di consegna con i droni. L’azienda di Seattle aveva ottenuto la licenza dalla FAA (Federal Aviation Administration) per eseguire i test. L’agenzia federale rilascerà i nuovi permessi a breve, quindi il servizio partirà entro fine anno. Gli utenti italiani dovranno ancora sfruttare le consegne tradizionali durante il prossimo Prime Day.

Prime Air: servizio attivo entro fine anno

L’ex CEO Jeff Bezos aveva promesso nel 2013 che il servizio sarebbe stato introdotto nel 2015. Dopo quasi dieci anni è finalmente arrivata l’ora del debutto ufficiale. I residenti della cittadina californiana potranno utilizzare gratuitamente Prime Air per la consegna di migliaia di prodotti. Amazon non ha specificato quali, ma ci saranno ovviamente vincoli di peso e dimensioni, oltre che di distanza. Secondo TechCrunch, i droni MK27-2 a sei rotori possono trasportare un carico massimo di circa 2,3 Kg ad una velocità di circa 80 Km/h.

Gli ingegneri di Amazon hanno sviluppato una tecnologia BVLOS (Beyond the Visual Line of Sight) che permette di controllare i droni fuori dal campo di visibilità del pilota. I droni possono coprire grandi distanze ed evitare autonomamente altri oggetti volanti, persone e animali. Usando un insieme di algoritmi è possibile individuare ostacoli in movimento o fermi.

Quello visibile nell’immagine all’inizio dell’articolo è il prototipo originale MK4. Questo è invece il più recente MK27-2:

Quando la FAA rilascerà la licenza, Amazon attiverà il servizio e gli abitanti di Lockeford potranno scegliere Prime Air tra le opzioni di consegna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.