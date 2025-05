Google rilascia Gemini 2.5 Pro prima del Google I/O

A sorpresa, Google ha annunciato il rilascio della versione preview di Gemini 2.5 Pro per gli sviluppatori. Inizialmente previsto per il Google I/O del 20-21 maggio, l’avanzato modello di AI è stato lanciato in anticipo grazie all’entusiastica risposta della community di developer.

Google anticipa il rilascio di Gemini 2.5 Pro

La nuova preview di Gemini 2.5 Pro si basa sui feedback raccolti sulla versione originale. Nella classifica WebDev Arena, un benchmark che misura la capacità di un’AI di creare app web accattivanti e funzionali, l’aggiornamento supera il predecessore di ben 147 punti Elo.

Secondo Google, Gemini 2.5 Pro ha una profonda comprensione del codice e potenti capacità di ragionamento, che ne fanno il modello di riferimento per i programmatori. Eccelle anche nella comprensione dei video, con un punteggio dell’84,8% sul benchmark VideoMME.

Gemini 2.5 Pro alimenta strumenti innovativi come l’agente di codice di Cursor ed è usato in partnership con aziende come Cognition e Replit per esplorare nuove possibilità. Silas Alberti di Cognition l’ha paragonato a uno sviluppatore senior, mentre Michele Catasta di Replit l’ha definito il miglior modello in termini di rapporto tra capacità e latenza.

Accesso immediato per gli sviluppatori

Nel blog ufficiale, Google ha condiviso alcuni esempi di utilizzo del modello, come trasformare video YouTube in app didattiche complete, generare componenti UI con stile e creare web app da semplici idee.

Gli sviluppatori possono accedere alla nuova versione di Gemini 2.5 Pro tramite Google AI Studio o Vertex AI. Chi aveva accesso alla precedente viene reindirizzato automaticamente all’ultima release, senza costi o passaggi aggiuntivi.