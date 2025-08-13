Il powerbank giusto da portare in vacanza: eccolo in sconto

Oggi in doppio sconto su Amazon, il powerbank 10.000 mAh di INIU lo puoi portare anche in aereo e avere sempre con te durante la vacanza. Le dimensioni sono 11×6,7×1,8 cm, il peso si attesta a 182 g. Integra la tecnologia TempGuard 2.0 che protegge la batteria dei dispositivi ai quali è collegato. Altri sistemi di sicurezza sono quelli relativi alle temperature, al cortocircuito e alla sovratensione.

Powerbank da 10.000 mAh in offerta a 13 euro

È compatto e leggero, grazie alle celle ad alta densità di ultima generazione. Al tempo stesso, ha in dotazione il supporto alla ricarica rapida da 22,5 W in grado di portare un iPhone 16 dallo 0% al 60% di autonomia in soli 25 minuti. Dotato di due porte USB-C (con funzione In & Out) e una USB-A, consente di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Progettato con materiali di alta qualità per sicurezza e durata, include garanzia di 3 anni, supporto tecnico a vita e un cavo USB-A/USB-C da 30 cm. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per altre informazioni.

Invece di pagarlo 31,99 euro come da listino ufficiale, il doppio sconto di oggi ti permette di acquistarlo al prezzo di soli 13 euro, con un notevole risparmio. La prima riduzione della spesa sul powerbank da 10.000 mAh di INIU è applicata in automatico, mentre per ottenere la seconda ti basta attivare il coupon che trovi sull’e-commerce.

Puoi contare sulla spedizione gratuita, a carico di Amazon, se hai l’abbonamento Prime. Il voto medio assegnato da oltre 66.000 recensioni è 4,6 stelle su 5. Sono particolarmente apprezzati il design, la qualità costruttiva e la velocità di ricarica.