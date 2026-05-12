HUAWEI Band 10, il tuo personal trainer da polso a prezzo shock su eBay

HUAWEI Band 10 è la smartband più amata di sempre che si trasforma in un vero e proprio personal trainer una volta indossata al polso. Oggi la trovi su eBay a un prezzo shock grazie al nuovo coupon di primavera. Acquistala adesso a soli 124,88 euro! Per ottenere questo prezzaccio dovrai inserire il codice promozionale MAG26 nella casella dedicata ai codici sconto che trovi alla pagina dei metodi di pagamento.

Realizzata completamente in lega di alluminio, è super leggera e resistente, pronta ad affrontare la vita quotidiana e i momenti più estremi. Grazie ai sensori professionali integrati nella sua cassa, che poggiano sulla tua pelle una volta indossata al polso, è in grado di monitorare il tuo stato di salute, riconoscere l’allenamento e analizzare il sonno. Inoltre, le notifiche in tempo reale del tuo smartphone le ritrovi al polso per una produttività avanzata.

Completamente personalizzabile, non solo offre colori differenti, ma anche tantissimi quadranti sorprendenti. Questo trasforma la tua band in un accessorio senza tempo. Stile e funzionalità si fondono in questa smartband avanzata, dal design moderno, leggero e piacevole. E con il Display Sempre Attivo hai sempre sott’occhio che ore sono. Allacciala al polso e la adorerai immediatamente per tutte le funzionalità che include a un prezzo bassissimo.

Questa band assicura un monitoraggio digitale della tua salute 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La nuova misurazione del sonno monitora e analizza anche la variabilità della frequenza cardiaca media e offre nuovi consigli per migliorare il tuo riposo durante la notte. Frequenza cardiaca, ossigenazione nel sangue, gestione dello stress, funzionalità pensate per le donne e molto altro ancora al tuo polso. Ordina ora la HAWEI Band 10 a soli 124,88 euro con MAG26 su eBay!