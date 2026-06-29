 Android 17 copia Photo Shuffle di iPhone sui Google Pixel
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Android 17 copia Photo Shuffle di iPhone sui Google Pixel

Google testa su Android 17 una funzione simile a Photo Shuffle di Apple, che permette di cambiare automaticamente lo sfondo con le proprie foto.
Android 17 copia Photo Shuffle di iPhone sui Google Pixel
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Google testa su Android 17 una funzione simile a Photo Shuffle di Apple, che permette di cambiare automaticamente lo sfondo con le proprie foto.
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Gli utenti di smartphone Android presto non avranno più motivo di vergognarsi di fronte all’iPhone. Con Android 17, Google starebbe testando una funzionalità sostanzialmente simile a quella presente sui dispositivi Apple.

La guerra tra Big G e Apple sembra essere in pieno svolgimento. L’ultimo spot pubblicitario di Apple per l’iPhone, ad esempio, ridicolizza Android (con molta malafede). Eppure, i due sistemi operativi concorrenti a volte presentano somiglianze sorprendenti. Diciamo la verità, non è un caso. A volte Google copia Apple, a volte è Apple a scopiazzare le funzioni di Google.

Android 17 colma il gap con Apple: ecco la nuova funzione per gli sfondi dinamici

Gli iPhone hanno una funzionalità che Android non offre, o almeno, non ancora. Si tratta di Photo Shuffle (o Foto casuali), e permette di ottenere uno sfondo variabile, che fa scorrere le proprie immagini preferite. Quindi, è possibile selezionare le foto desiderate e poi lasciarle scorrere. Ad esempio, possono cambiare ogni ora, ogni giorno oppure si possono cambiare manualmente.

Secondo un nuovo rapporto, su Android 17 QPR1 Beta 5 sono comparsi indizi che suggeriscono il test di una funzione simile a Photo Shuffle, che potrebbe arrivare presto sui dispositivi Pixel.

Per gli utenti Google è sicuramente una buona notizia. Il cambio automatico dello sfondo è già disponibile, ma resta poco flessibile, senza controllo sulle immagini o sulla frequenza. Le app di terze parti colmano il vuoto, ma spesso a costo di un maggiore consumo energetico. Android 17 potrebbe quindi portare una soluzione integrata, avvicinando l’esperienza dei Pixel a quella già offerta dall’iPhone.

Per attivare il cambio automatico dello sfondo, basta andare su Impostazioni > Sfondo e stile > Altri sfondi. Inoltre, è già possibile scaricare gli sfondi ufficiali del Pixel 11 in anticipo rispetto al lancio.

Pubblicato il 29 giu 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
29 giu 2026
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