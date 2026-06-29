Android 17 copia Photo Shuffle di iPhone sui Google Pixel

Gli utenti di smartphone Android presto non avranno più motivo di vergognarsi di fronte all’iPhone. Con Android 17, Google starebbe testando una funzionalità sostanzialmente simile a quella presente sui dispositivi Apple.

La guerra tra Big G e Apple sembra essere in pieno svolgimento. L’ultimo spot pubblicitario di Apple per l’iPhone, ad esempio, ridicolizza Android (con molta malafede). Eppure, i due sistemi operativi concorrenti a volte presentano somiglianze sorprendenti. Diciamo la verità, non è un caso. A volte Google copia Apple, a volte è Apple a scopiazzare le funzioni di Google.

Android 17 colma il gap con Apple: ecco la nuova funzione per gli sfondi dinamici

Gli iPhone hanno una funzionalità che Android non offre, o almeno, non ancora. Si tratta di Photo Shuffle (o Foto casuali), e permette di ottenere uno sfondo variabile, che fa scorrere le proprie immagini preferite. Quindi, è possibile selezionare le foto desiderate e poi lasciarle scorrere. Ad esempio, possono cambiare ogni ora, ogni giorno oppure si possono cambiare manualmente.

Secondo un nuovo rapporto, su Android 17 QPR1 Beta 5 sono comparsi indizi che suggeriscono il test di una funzione simile a Photo Shuffle, che potrebbe arrivare presto sui dispositivi Pixel.

Per gli utenti Google è sicuramente una buona notizia. Il cambio automatico dello sfondo è già disponibile, ma resta poco flessibile, senza controllo sulle immagini o sulla frequenza. Le app di terze parti colmano il vuoto, ma spesso a costo di un maggiore consumo energetico. Android 17 potrebbe quindi portare una soluzione integrata, avvicinando l’esperienza dei Pixel a quella già offerta dall’iPhone.

Per attivare il cambio automatico dello sfondo, basta andare su Impostazioni > Sfondo e stile > Altri sfondi. Inoltre, è già possibile scaricare gli sfondi ufficiali del Pixel 11 in anticipo rispetto al lancio.