Super Bundle con Motorola edge 70 fusion e moto buds bass: tutto a 290€

Stai cercando uno smartphone con un rapporto qualità prezzo eccellente e degli auricolari wireless di qualità senza spendere troppo? Allora l’occasione che ti stiamo segnalando è probabilmente la migliore che puoi trovare in questo momento. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il Motorola edge 70 fusione imoto buds bass a soli 290,99 euro.

Considera che il Motorola edge 70 fusion, nella versione proposta da 256 GB, ti costerebbe a prezzo pieno più di 400 euro e gli auricolari wireless moto buds bass, poco meno di 60 euro. Dunque in questo momento potrai risparmiare almeno 170 euro. E potrai anche decidere di avvalerti di comode rate a tasso zero con Cofidis.

Motorola edge 70 fusion e moto buds bass: offerta top

Il Motorola edge 70 fusion proposto in questo bundle è la versione con la batteria da 5200 mAh e ricarica rapida da 68 W. Monta il potente processore Snapdragon 7s Gen 3 che viene supportato da 8 GB di RAM e dal sistema operativo Android 16. Mentre come memoria interna troviamo 256 GB. Ha un generoso display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 144 Hz e la protezione per l’acqua e la polvere IP69/IP69.

Gli auricolari wireless moto buds bass hanno un driver dinamico da 12,4 mm per bassi profondi e avvolgenti e cancellazione intelligente del rumore fino a 50 decibel con modalità trasparenza. Offrono un design estremamente comodo, grazie anche inserti in silicone, e un peso di soli 51 grammi. Garantiscono una connessione veloce con bassa latenza e un’autonomia di 9 ore (con ANC disattivato) e 43 ore di riproduzione totale.

Come dicevamo sicuramente un ottimo bundle che ti permette di avere due dispositivi interessantissimi a un prezzo molto più basso. Perciò vai velocemente su Amazon e acquista il Motorola edge 70 fusione imoto buds bass a soli 290,99 euro. Completa l’ordine adesso e li riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.