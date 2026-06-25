 Samsung Galaxy A27 5G è ufficiale con display da 120 Hz e AI
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Samsung Galaxy A27 5G è ufficiale con display da 120 Hz e AI

Il nuovo Samsung Galaxy A27 5G punta sul rapporto qualità-prezzo con display Infinity-O a 120 Hz, AI integrata e Android 16 al lancio.
Samsung Galaxy A27 5G è ufficiale con display da 120 Hz e AI
Tecnologia Mobile
Il nuovo Samsung Galaxy A27 5G punta sul rapporto qualità-prezzo con display Infinity-O a 120 Hz, AI integrata e Android 16 al lancio.
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Il nuovo Samsung Galaxy A27 5G, appena annunciato dal marchio sudcoreano, punta a chi cerca un buon compromesso tra spesa e prestazioni. Insomma, sul rapporto qualità-prezzo. Lo smartphone si inserisce nel solco già tracciato dai predecessori della gamma A, riprendendo una formula che gli utenti hanno dimostrato di apprezzare e introducendo qualche miglioramento mirato.

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Cosa c’è da sapere sul Samsung Galaxy A27 5G

Punta sulla multimedialità con un ampio display e refresh rate da 120 Hz, prestazioni adatte a soddisfare la maggior parte delle esigenze con Snapdragon 6 Gen 3 e il supporto alle ormai immancabili caratteristiche di intelligenza artificiale (Awesome Intelligence). Ci sono ad esempio Cerchia e Cerca con Google, la Gomma Oggetto per la modifica delle immagini, la Trascrizione Vocale e l’interazione con Gemini, Perplexity e Bixby prevista in modo nativo. Il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 16 con personalizzazione One UI 8.5 e funzionalità Knox Vault dedicate la sicurezza.

Il nuovo smartphone Samsung Galaxy A27 5G

Le specifiche tecniche

Diamo uno sguardo alla scheda delle specifiche tecniche integrate dallo smartphone. Come anticipato, sono coerenti con quelle viste nei modelli precedenti della gamma, vediamo le più importanti.

  • Display Infinity-O da 6,7 pollici con pannello Super AMOLED, risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento 120 Hz;
  • chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 con CPU octa-core (4×2,40 GHz e 4×1,80 GHz);
  • 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna;
  • fotocamera posteriore da 50+5+2 megapixel con OIS e frontale da 12 megapixel;
  • batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 25 W;
  • dimensioni 162,4×78,2×7,8 millimetri, peso 200 grammi;
  • certificazione IP64.

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Il prezzo e la disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy A27 5G è già in vendita anche su Amazon, con una promo di lancio dedicata. Arriverà ufficialmente sul mercato il 3 luglio. Questi i prezzi delle due versioni previste, entrambe proposte nelle colorazioni Black, Blue e Light Pink.

  • 6/128 GB a partire da 359,90 euro;
  • 8/256 GB a partire da 449,90 euro.

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Fonte: Samsung

Pubblicato il 25 giu 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
25 giu 2026
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