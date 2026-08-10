Apple Watch: probabile un nuovo modello senza schermo

Durante l’evento di settembre, l’azienda di Cupertino annuncerà Apple Watch Series 12 e Watch Ultra 4. Non sono previsti cambiamenti estetici rispetto all’attuale generazione, ma solo miglioramenti prestazionali. Secondo le fonti di Mark Gurman (giornalista di Bloomberg), Apple potrebbe annunciare in futuro uno smartwatch senza schermo, seguendo la strada di alcuni concorrenti, tra cui Google.

Nuovo design per Apple Watch?

Il primo Apple Watch è stato annunciato quasi 12 anni fa (settembre 2014). L’azienda di Cupertino ha aggiornato la dotazione hardware e aggiunto funzionalità nel corso degli anni, ma il design è rimasto praticamente lo stesso. Lo schermo OLED ha sempre una forma rettangolare con angoli arrotondati. Apple Watch può essere definito un iPhone da polso che offre app, notifiche, comunicazione e tracciamento per salute e fitness.

I primi cambiamenti estetici sono arrivati con il Watch Ultra nel 2022. Anche Apple Watch Series 12 e Ultra 4 conserveranno il design delle precedenti generazioni. Ci saranno solo nuovi colori, cinturini, processori e forse versioni con cassa in ceramica. Secondo le fonti di Mark Gurman, l’azienda di Cupertino ha avviato i test per altri fattori di forma, seguendo l’attuale trend del settore.

Anche se difficilmente arriverà sul mercato, Apple ha considerato anche uno schermo rotondo. Più probabile invece il lancio di un modello senza schermo. Questa soluzione permette di ridurre il peso e il prezzo finale (il display è il componente più costoso). Gli utenti potranno quindi indossare lo smartwatch più a lungo e acquistare un dispositivo avanzato senza spendere cifre elevate. Google ha recentemente annunciato il Fitbit Air senza schermo e pulsanti.

Ovviamente si tratta di indiscrezioni. Al momento non c’è nessuna conferma ufficiale. Durante l’evento di settembre (il primo presenziato dal nuovo CEO John Ternus) verrà annunciato un iPhone pieghevole, insieme agli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max.