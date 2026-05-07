Google annuncia Fitbit Air con la nuova app Health

Google ha annunciato Fitbit Air, un fitness tracker senza schermo e pulsanti che può monitorare diversi parametri di salute e quelli relativi alle attività sportive. C’è anche un’edizione speciale sviluppata in collaborazione con Stephen Curry. I dati possono essere sincronizzati con la nuova app Google Health. L’azienda di Mountain View ha infine rilasciato Google Health Coach basato su Gemini.

Google Fitbit Air: specifiche e prezzo

Come detto, il Fitbit Air non ha schermo e pulsanti. Il modulo con i sensori è “nascosto” nella parte inferiore. Può essere rimosso per cambiare il cinturino (ci sono 11 versioni con diversi materiali e colori). Il fitness tracker integra accelerometro, giroscopio, sensore di temperatura, cardiofrequenzimetro, saturimetro e motore di vibrazione. Può quindi misurare battiti cardiaci con rilevazione di fibrillazione atriale, livello di ossigeno nel sangue, qualità del sonno, passi, distanza, calorie e altri parametri.

Il peso è solo 12 grammi, quindi può essere indossato tutto il giorno. La connessione allo smartphone (almeno Android 11 e iOS 16.4) avviene tramite Bluetooth 5.0. I dati possono essere sincronizzati con la nuova app Google Health che sostituirà l’app Fitbit e Google Fit. La batteria ai polimeri di litio offre una durata fino a sette giorni e può essere ricaricata in circa 90 minuti (con 5 minuti di ottiene l’autonomia per un giorno).

Fitbit Air può essere già prenotato anche in Italia. Le consegne inizieranno il 26 maggio. Il prezzo è 99,99 euro. L’abbonamento Fitbit Premium è diventato Google Health Premium (8,99 euro/mese) e permette di accedere al Google Health Coach che sfrutta Gemini per rispondere alle domande sulla salute. Ci sono inoltre piani di fitness personalizzati, informazioni dettagliate sul sonno, suggerimenti proattivi e sessioni di meditazione e respirazione guidata.