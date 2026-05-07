 A questo prezzo devi acquistare subito Apple iPhone 17e
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A questo prezzo devi acquistare subito Apple iPhone 17e

Sceso a questo prezzo su eBay Apple iPhone 17e è da acquistare subito! Un vero e proprio best buy da 265GB di spazio di archiviazione.
A questo prezzo devi acquistare subito Apple iPhone 17e
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Sceso a questo prezzo su eBay Apple iPhone 17e è da acquistare subito! Un vero e proprio best buy da 265GB di spazio di archiviazione.
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Apple iPhone 17e è lo smartphone perfetto per chi vuole entrare nel mondo Apple senza dover spendere una fortuna, ma beneficiando di un sistema operativo fluido, affidabile e sempre aggiornato. L’economico di Casa Cupertino oggi ha davvero senso grazie a una delle migliori offerte disponibili su eBay! A questo prezzo è un vero e proprio best buy da non perdere. Acquista la versione da 256GB a soli 599 euro!

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Devi essere veloce perché sta andando letteralmente a ruba, ma non potrebbe essere altrimenti. Presentato a inizio marzo di quest’anno, questo telefono ha diviso la critica. C’è chi lo ha definito inutile e chi, invece, lo ha classificato intelligente. Sicuramente, quello che ha lasciato più perplessi gli utenti è l’unica fotocamera che però, durante l’utilizzo quotidiano, grazie alla tecnologia Fusion da 48MP permette di scattare belle foto e registrare video 4K in Dolby Vision.

Apple iPhone 17e 5G 256GB 6,1

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Ottimo anche il display Super Retina XDR da 6,1 pollici, protetto dal Ceramic Shield 2, ma sprovvisto della Dynamic Island. Inoltre, iPhone 17e è anche provvisto di MagSafe per ricariche wireless rapide e accessori interessanti come caricabatterie e custodie. Tra l’altro, questo smartphone integra anche le rivoluzionarie funzioni satellitari di Apple tra cui SOS emergenze, Roadside Assistance, Messaggi via Satellite e Dov’è.

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Acquista iPhone 17e

Dotato del Chip Apple A19 di ultima generazione, garantisce prestazioni eccezionali per qualsiasi attività e un’esperienza utente sempre fluida e piacevole con app e giochi, anche in multitasking. La potente batteria assicura oltre un giorno di utilizzo con una sola carica. Non perdere altro tempo! Scegli la convenienza prima che finisca. Acquista ora Apple iPhone 17e 256GB a 599 euro su eBay!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 mag 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
7 mag 2026
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