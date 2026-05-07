Meravigliosa Smart TV 4K da 65 pollici a soli 474€ su Amazon

Una meravigliosa Smart TV 4K da 65 pollici ti sta aspettando su Amazon a soli 474 euro se sei abbastanza veloce da aggiudicartela prima che gli ultimi pezzi disponibili finiscano. Si tratta della Hisense QLED 4K con tecnologia avanzata Quantum Dot Colour e AI Sports Mode. Insomma, un vero e proprio gioiellino che adesso non costa niente per quello che offre. Goditi contenuti sempre fluidi e dai colori vividi.

Amazon ti sta regalando tutti i servizi che solitamente hanno un costo come ad esempio la configurazione del nuovo televisore e il ritiro del vecchio o la installazione a muro con la configurazione del nuovo televisore e il ritiro del vecchio. Tutto questo oggi è incluso gratuitamente se ne hai bisogno. Seleziona l’opzione che preferisci prima di mettere il televisore smart in carrello. Con Prime hai anche la consegna gratuita inclusa.

Con oltre un miliardo di sfumature di colore proverai un piacere visivo incredibile. Ogni frame è ricco, vibrante e realistico. Ogni colore, dal più tenue al più luminoso risalterà. E grazie all’upscaler AI 4Kla qualità è sempre eccezionalmente dettagliata e potrai goderti anche i contenuti a bassa risoluzione con una qualità incredibile, dai vecchi classici ai moderni contenuti in streaming.

Goditi il massimo dell’intrattenimento al miglior prezzo con questa smart tv 4K da 65 pollici. Il cinema arriva a casa tua. Ordina ora la Hisense TV 65″ QLED 4K a soli 474 euro su Amazon!